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Боруссия Д - Кельн 5:1. Обзор матча и видео голов
Боруссия Дортмунд – Кельн ⋉ 5:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 24 января ⋇ Бундеслига на UA-Футбол
Бундеслига, 19-й тур. Дортмунд, "Вестфаленштадион", 81365 зрителей
"Боруссия" Дортмунд – "Кельн" 5:1
Голы: Геррейру 1, Ройс 29, Санчо 48, Холанд 77, Холанд 88 – Ут 64
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