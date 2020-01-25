  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Боруссия Д - Кельн 5:1. Обзор матча и видео голов
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Боруссия Д - Кельн 5:1. Обзор матча и видео голов

Германия
(2 голосов)

Боруссия Дортмунд – Кельн ⋉ 5:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 24 января ⋇ Бундеслига на UA-Футбол

Боруссия Д - Кельн 5:1. Обзор матча и видео голов
UA-Футбол
Новина українською

Бундеслига, 19-й тур. Дортмунд, "Вестфаленштадион", 81365 зрителей

"Боруссия" Дортмунд "Кельн" 5:1

Голы: Геррейру 1, Ройс 29, Санчо 48, Холанд 77, Холанд 88 – Ут 64

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Боруссия (Дортмунд) Бундеслига Кёльн Джейдон Санчо Эрлинг Холанд
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Cannabis Sativa (Луцк)
25.01.2020 в 15:50
Утэта Холланд мочит! Ещё пока даже 90 минут за Боруссию не сыграл, а уже 5 голов успел забить
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...