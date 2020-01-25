Бундеслига. Ошеломляющая победа Айнтрахта над Лейпцигом, камбэк Гладбаха

Бундеслига, 19-й тур.

Впечатляющая серия “Лейпцига” (девять подряд матчей, в которых РБ забивал три и больше голов) неожиданно оборвалась на поле Франкфурта. Более того – “РБ Лейпциг” проиграл впервые с октября, для него это было только третье поражение в чемпионате.

“Айнтрахт” уступил в первом тайме команде Нагельсманна по ударам 1-12, но по-настоящему голевых ситуаций у ворота Траппа было мало. С другой стороны, низкий защитник блок и оборонительные 4-4-1-1 не позволяли Франкфурту проводить атаки у ворота “Лейпцига”. Все изменил сумасшедший гол Туре на 48-й минуте. Защитник “Айнтрахта” остался сам на линии штрафной и получив мяч, мощным ударом уложил его в угол. “Лейпциг” и до гола атаковал большими силами, а после 0:1 раскрылся еще больше. Это и нужно было “Айнтрахту”. Костич, лучший игрок “орлов”, стал уничтожать правый фланг РБ, где действовали Мукиэле и Адамс, и мог забить свой мяч гораздо раньше 90+4 минуты, когда его вывел на голевую позицию Пасиенсия. По ударам у “Лейпцига” солидное преимущество (22-7), однако немногие из них были по-настоящему опасны. Это подтверждает показатель xG по итогам матча: 1.33-1.11 в пользу Франкфурта. Переход на четыре защитника пошел на пользу “Айнтрахту”: вторая подряд победа и первый клин-шит за 11 туров. “Лейпциг” рискует подпустить “Баварию” на одно очко.

Красивую домашнюю победу одержала “Боруссия” Менхенгладбах, сделав камбэк в матче с “Майнцом”. Гол “карнавальщиков” на 12-й минуте был нелогичным, поскольку игровое преимущество было у “Боруссии”. Однако свои голы команда Розе смогла забить только благодаря игрокам “Майнца”. Первые два гола – вопиющие позиционные ошибки защитников, третий мяч – удар Нойхауса с сорока метров по пустым воротам после неудачного выхода из ворот Центнера. Гладбах остается лучшей домашней командой Бундеслиги, “Майнц” – единственный клуб без ничьи.

Кратко о других результатах. Зрелищный матч во Фрайбурге (36 ударов на двоих) неожиданно закончился победой “Падерборна”, который поднялся с последнего места. “Унион” одержал традиционную домашнюю победу (невен Суботич забил свой первый гол в Бундеслише почти за пять лет), а “Вольфсбург” может винить только себя за упущенные три очка в матче “Гертой”.

В 19:30 между собой сыграют “Бавария” и “Шальке”, а в воскресенье состоятся матчи “Вердер” – “Хоффенхайм” и “Байер” – “Фортуна”.

Франкфурт, “Коммерцбанк-Арена”, 50300 зрителей

“Айнтрахт” Франкфурт – “РБ Лейпциг” 2:0

Голы: Туре 48, Костич 90+4

“Айнтрахт”: Трапп – Туре, Абрахам, Хинтереггер, Н’Дика – Чендлер (да Кошта 89), Роде, Соу, Костич – Гачинович (Кор 90+2) – Дост (Пасиенсия 77)

“РБ Лейпциг”: Гулачи – Мукиэле, Упамекано, Хальстенберг – Адамс (Лукман 71), Лаймер (Поульсен 66), Забитцер, Нкунку – Айдара (Форсберг 80), Вернер – Шик

Предупреждения: Роде 44 – Забитцер 52, Хальстенберг 88

Менхенгладбах, “Боруссия-Парк”, 49175 зрителей

“Боруссия” Менхенгладбах – “Майнц” 3:1

Голы: Плеа 24, Плеа 76, Нойхаус 88 – Квайсон 12

“Боруссия”: Зоммер – Джонсон (Хофманн 87), Гинтер, Эльведи, Вендт – Крамер, Закария – Тюрам (Эмболо 73), Штиндль (Нойхаус 73), Херрманн – Плеа

“Майнц”: Центнер – Пьер-Габриэль (Баррейро 67), Ньякате, Хак (Озтуналы 81), Аарон Мартин (Брозински 46) – Баку, Сент-Жюст – Онисиво, Боэтиюс, Квайсон – Матета

Предупреждения: Эмболо 85 – Пьер-Габриэль 10, Брозински 80, Баку 86

Берлин, “Ан дер Альтен Ферстерай”, 22012 зрителей

“Унион” Берлин – “Аугсбург” 2:0

Голы: Суботич 47, Ингвартсен 61

Вольфсбург, “Фольксваген-Арена”, 24894 зрителя

“Вольфсбург” – “Герта” 1:2

Голы: Мехмеди 68 – Торунарига 74, Лукебакио 90

Фрайбург, “Шварцвальд-Штадион”, 23500 зрителей

“Фрайбург” – “Падерборн” 0:2

Голы: Антви-Аджей 48, Сабири 84 (пен.)

Удаление: Антви-Аджей 59