Бавария - Шальке 5:0. Космический уровень

Чемпионской интриги быть не должно. Ни одна команда в Бундеслиге и близко не показывает футбол такого уровня, как “Бавария”. Сегодня “Рекордмайстер” провел одну из лучших, если не лучшую игру в сезоне, не дав ни малейшего шанса “Шальке”, не самой слабой команде Бундеслиги. Ханси Флик полностью преобразил “Баварию”, и лучше всех назначение нового тренера сказалось на Томасе Мюллере, единственном настоящем баварце в команде. При Нико Коваче в десяти матчах Бундеслиги Мюллер не забил ни одного гола и сделал четыре ассиста, с Фликом – восемь матчей, восемь ассистов и четыре гола.

Именно с Мюллера началась первая голевая атака “Баварии”. Томас выполнил навес, Шуберт ошибся на выходе и обронил мяч. Его подхватил Перишич и выполнил навес на Левандовски. Поляк забил свой 21-й гол в чемпионате и вновь единолично возглавил гонку бомбардиров.

“Шальке” местами эффективно включал прессинг, и в одном эпизоде Матондо с помощью рикошета ударил в перекладину, но “Бавария” быстро устранила недочеты в своей игре и больше не давала “кнаппен”, одной из лучших контратакующих команд Бундеслиги, никаких шансов. С середины первого тайма на поле была только одна команда.

Дважды в первом тайме VAR отменял голы “Баварии” (Мюллер, Левандовски), но на перерыв “Рекордмайстер” все же ушел с преимуществом два гола. Эффектная комбинация с участием Горетцки и Перишича закончилась точным ударом Мюллера. Для Томаса этот гол стал сотым во всех турнирах на “Альянц-Арене”.

Окончательно интригу в матче убил блестящий гол Горетцки боковыми ножницами на 50-й минуте. Через несколько мгновений счет был уже 4:0. Тиаго отобрал мяч в центре поля, запустил Левандовски, а потом замкнул его же пас.

Оставалось играть более получаса, на поле вышли Коутиньо и Гнабри, чтобы играть на публику, а у “Шальке” все так же ничего не получалось. Пятый гол – неудача Шуберта, у которого не было передышки на протяжении всего матча. Он не смог отбить не самый сложный удар Гнабри.

Сверхубедительная победа и блестящий перформанс от каждого, без исключения, игрока “Баварии”. Объективный факт: в Германии нет команды сильнее и с приходом Ханси Флика “Бавария” регулярно это стала подтверждать.

Бундеслига, 19-й тур. Мюнхен, “Альянц-Арена”, 75000 зрителей

“Бавария” – “Шальке” 5:0

Голы: Левандовски 6, Мюллер 45+2, Горетцка 50, Тиаго 58, Гнабри 89

“Бавария”: Нойер – Павар, Боатенг, Алаба, Дэвис – Киммих, Тиаго (Коутиньо 61) – Мюллер, Горетцка (Толиссо 78), Перишич (Гнабри 68) – Левандовски

“Шальке”: Шуберт – Кенни (Маккенни 80), Кабак, Настасич, Очипка – Калиджури, Маскарель, Сердар – Арит, Грегорич (Кутуджу 57), Матондо (Бужеляб 57)