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Айнтрахт - РБ Лейпциг 2:0. Обзор матча и видео голов

Германия
(1 голосов)

Айнтрахт – РБ Лейпциг ⋉ 2:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 25 января ⋇ Бундеслига на UA-Футбол

Айнтрахт - РБ Лейпциг 2:0. Обзор матча и видео голов
UA-Футбол
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Бундеслига, 19-й тур. Франкфурт, “Коммерцбанк-Арена”, 50300 зрителей

“Айнтрахт” Франкфурт – “РБ Лейпциг” 2:0

Голы: Туре 48, Костич 90+4

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В статье: Бундеслига Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне) РБ Лейпциг
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