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Боруссия Менхенгладбах - Майнц 3:1. Обзор матча и видео голов
Боруссия М – Майнц ⋉ 3:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 25 января ⋇ Бундеслига на UA-Футбол
Бундеслига, 19-й тур. Менхенгладбах, “Боруссия-Парк”, 49175 зрителей
“Боруссия” Менхенгладбах – “Майнц” 3:1
Голы: Плеа 24, Плеа 76, Нойхаус 88 – Квайсон 12
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