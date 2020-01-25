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Боруссия Менхенгладбах - Майнц 3:1. Обзор матча и видео голов

Германия
(1 голосов)

Боруссия М – Майнц ⋉ 3:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 25 января ⋇ Бундеслига на UA-Футбол

Боруссия Менхенгладбах - Майнц 3:1. Обзор матча и видео голов
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Бундеслига, 19-й тур. Менхенгладбах, “Боруссия-Парк”, 49175 зрителей

“Боруссия” Менхенгладбах – “Майнц” 3:1

Голы: Плеа 24, Плеа 76, Нойхаус 88 – Квайсон 12

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В статье: Боруссия (Менхенгладбах) Бундеслига Майнц Алассан Плеа
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