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Ханси Флик: Бавария не давала Шальке продохнуть

Германия
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Наставник мюнхенцев подвел итоги погрома "Шальке"

Ханси Флик: Бавария не давала Шальке продохнуть
Новина українською

Главный тренер "Баварии" Ханс Флик прокомментировал разгромную победу над "Шальке" в рамках 19-го тура Бундеслиги.

"Конечно, я очень счастлив. Мы набрали 6 очков в 2 матчах, забили 9 голов. Команда не давала сопернику продохнуть и все делала так, как я просил.

Мне очень понравилось то, как мы создавал голевые моменты. Игроки выглядели как команда – сообща вы добиваетесь успеха, и это самое интересное", – поделился Ханс-Дитер Флик.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Шальке (Гельзенкирхен) Бундеслига Ханси Флик
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