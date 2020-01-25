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Ханси Флик: Бавария не давала Шальке продохнуть
Наставник мюнхенцев подвел итоги погрома "Шальке"
Главный тренер "Баварии" Ханс Флик прокомментировал разгромную победу над "Шальке" в рамках 19-го тура Бундеслиги.
"Конечно, я очень счастлив. Мы набрали 6 очков в 2 матчах, забили 9 голов. Команда не давала сопернику продохнуть и все делала так, как я просил.
Мне очень понравилось то, как мы создавал голевые моменты. Игроки выглядели как команда – сообща вы добиваетесь успеха, и это самое интересное", – поделился Ханс-Дитер Флик.
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Источник:Twitter FC Bayern
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