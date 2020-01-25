Ханси Флик: Бавария не давала Шальке продохнуть

Главный тренер "Баварии" Ханс Флик прокомментировал разгромную победу над "Шальке" в рамках 19-го тура Бундеслиги.

"Конечно, я очень счастлив. Мы набрали 6 очков в 2 матчах, забили 9 голов. Команда не давала сопернику продохнуть и все делала так, как я просил.

Мне очень понравилось то, как мы создавал голевые моменты. Игроки выглядели как команда – сообща вы добиваетесь успеха, и это самое интересное", – поделился Ханс-Дитер Флик.