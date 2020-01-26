Горецка: Флик создал в команде климат, в котором комфортно всем игрокам

Полузащитник "Баварии" Леон Горецка подвёл итоги матча с "Шальке" (5:0), выделив роль наставника команды Ханси Флика в прогрессе команды в последние месяцы.

"Ханси Флик за несколько недель создал климат, в котором каждый чувствует себя комфортно. На каждый матч он дает нам тактический план, по которому мы работаем. Я считаю, что важно, что заметен прогресс и в каждом матче мы играем все лучше.

Мой гол, конечно, получился особенным. Не секрет, что в "Шальке" я провел пять замечательных лет и чувствовал себя там очень комфортно", – цитирует Горецку официальный сайт клуба.