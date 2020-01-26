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Бундеслига. Байер разгромил Фортуну, Хоффенхайм - Вердер
Два последних матча 19-го тура чемпионата Германии
Бундеслига, 19-й тур.
“Падерборн” вчера неожиданно обыграл “Фрайбург” и дал сигнал “Вердеру” и “Фортуне” – борьбе за выживание быть. Бременцы и дюссельдорфцы сегодня играли с претендентами на еврокубки и не смогли достойно ответить “Падерборну”, проиграв свои матчи по 0:3.
“Байер” выиграл увереннее. Команда Петера Боса немного нервничала в первом тайме, но гол Кая Хавертца (20-летний вундеркинд наконец-то приходит в себя после неудачного первого круга) вернул Леверкузену уверенность. После перерыва “Байер” забил еще два гола – Ларс Бендер замкнул подачу с углового на дальней штанге, Аларио реализовал пенальти. “Фортуна” остается на последнем месте.
В Бремене до поры до времени была равная игра, обе команды играли не лучшим образом. Разница в том, что у “Хоффенхайма”, как у команды середины таблицы, есть психологическая устойчивость, а у “Вердер” – нет. Бременцы посыпались после нелепого автогола Классена, а окончательно деморализировал команду Кофельдта чудаковатый гол пяткой Баумгартнера. Десятое поражение “Вердера” в чемпионате и 16-е место в турнирной таблице.
Леверкузен, “БайАрена”, 26250 зрителей
“Байер” Леверкузен – “Фортуна” Дюссельдорф 3:0
Голы: Хавертц 40, Ларс Бендер 78, Аларио 89 (пен.)
“Байер”: Градецки – Синкгравен, Ларс Бендер, Та, Свен Бендер – Демирбай, Баумгартлингер – Беллараби (Бэйли 64), Хавертц, Диаби (Аларио 76) – Фолланд (Амири 87)
“Фортуна”: Кастенмайер – Циммерманн, Айхан, Хоффманн, Цуттнер – Зоботтка – Финк (Штогер 63), Томми (Ампома 87), Моралес, Скжибски (Ковнацки 65) – Хеннингс
Предупреждения: Хоффманн 19, Ковнацки 86, Хеннингс 87
Бремен, “Везерштадион”, 40000 зрителей
“Вердер” Бремен – “Хоффенхайм” 0:3
Голы: Классен 65 (авт), Баумгартнер 79, Адамян 82
“Вердер”: Павленка – Велькович (Писарро 82), Фогт, Топрак – Шахин (Осако 66) – Фридль, Классен, Максимилиан Эггештайн, Биттенкур – Рашица, Сарджент (Бартельс 66)
“Хоффенхайм”: Пентке – Кадержабек, Пош, Акпогума, Хюбнер, Цубер (Бебу 73) – Руди, Гриллич, Баумгартнер (Самассеку 85) – Даббур (Адамян 60), Крамарич
Предупреждения: Классен 34, Фридль 60 – Пош 22, Крамарич 38