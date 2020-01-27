Агент Хакими: Никто из Баварии с нами не связывался

Агент марокканского защитника мадридского "Реала" Ашрафа Хакими Алехандро Камано, прокомментировал информацию о том, что его подопечным интересуется мюнхенская "Бавария".

"Бавария" является большим клубом, но мы ничего не знаем об их интересе. Могу заверить вас, что никто из "Баварии" с нами не связывался", — приводит слова Камано Spox.

В настоящее время 21-летний Хакими выступает на правах аренды за дортмундскую "Боруссию". В нынешнем сезоне защитник принял участие в 19 матчах чемпионата Германии (16 — в основном составе), в которых стал автором двух забитых мячей и отдал шесть результативных передачач.