Герта объявила о подписании полузащитника Лиона

Берлинская "Герта" сумела договориться о трансфере полузащитника Луки Тусара. Об этом сообщила пресс-служба немецкой команды.

Сумма трансфера составила 25 миллионов евро, которые с самого начала требовали французы. Тусар на полгода останется во Франции, чтобы помочь "Лиону" выступить в Лиге Чемпионов.

Лука играет за французскую команду с 18 лет. В текущем сезоне он провел 29 матчей и забил 2 гола. В 1/8 ЛЧ "Лион" встретится с "Ювентусом".

Напомним, что ранее "Герта" вела долгие переговоры с Гранитом Джакой.