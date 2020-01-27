Германия
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Герта объявила о подписании полузащитника Лиона
Однако он еще полгода проведет во Франции
Берлинская "Герта" сумела договориться о трансфере полузащитника Луки Тусара. Об этом сообщила пресс-служба немецкой команды.
Сумма трансфера составила 25 миллионов евро, которые с самого начала требовали французы. Тусар на полгода останется во Франции, чтобы помочь "Лиону" выступить в Лиге Чемпионов.
Лука играет за французскую команду с 18 лет. В текущем сезоне он провел 29 матчей и забил 2 гола. В 1/8 ЛЧ "Лион" встретится с "Ювентусом".
Напомним, что ранее "Герта" вела долгие переговоры с Гранитом Джакой.
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