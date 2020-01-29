  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Герта попытается подписать Пёнтека
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Герта попытается подписать Пёнтека

Германия
(1 голосов)

Ранее игроком интересовался Тоттенхэм

Герта попытается подписать Пёнтека
Новина українською

Форвард "Милана" Кшиштоф Пёнтек может продолжить карьеру в чемпионате Германии, сообщает журналист Фабрицио Романо в своём "твиттере".

По информации источника, берлинская "Герта" начала переговоры с итальянским клубом относительно трансфера игрока на постоянной основе и пытается договориться также с самим нападающим. Отмечается, что "Тоттенхэм Хотспур" по-прежнему находится в гонке за форварда, но предлагает "Милану" лишь аренду игрока.

В нынешнем сезоне 24-летний поляк принял участие в 18 матчах чемпионата Италии, в которых забил 4 гола.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Герта (Берлин) Милан Герта Милан (Италия) Кшиштоф Пентек
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...