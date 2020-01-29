Герта попытается подписать Пёнтека

Форвард "Милана" Кшиштоф Пёнтек может продолжить карьеру в чемпионате Германии, сообщает журналист Фабрицио Романо в своём "твиттере".

По информации источника, берлинская "Герта" начала переговоры с итальянским клубом относительно трансфера игрока на постоянной основе и пытается договориться также с самим нападающим. Отмечается, что "Тоттенхэм Хотспур" по-прежнему находится в гонке за форварда, но предлагает "Милану" лишь аренду игрока.

В нынешнем сезоне 24-летний поляк принял участие в 18 матчах чемпионата Италии, в которых забил 4 гола.