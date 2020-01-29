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Герта попытается подписать Пёнтека
Ранее игроком интересовался Тоттенхэм
Форвард "Милана" Кшиштоф Пёнтек может продолжить карьеру в чемпионате Германии, сообщает журналист Фабрицио Романо в своём "твиттере".
По информации источника, берлинская "Герта" начала переговоры с итальянским клубом относительно трансфера игрока на постоянной основе и пытается договориться также с самим нападающим. Отмечается, что "Тоттенхэм Хотспур" по-прежнему находится в гонке за форварда, но предлагает "Милану" лишь аренду игрока.
В нынешнем сезоне 24-летний поляк принял участие в 18 матчах чемпионата Италии, в которых забил 4 гола.