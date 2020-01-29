Экс-тренер Мальме, обыгрывавший Динамо, будет спасать от вылета Фортуну Дюссельдорф

51-летний Уве Реслер исполнил свою мечту. Выходец ГДР впервые в своей карьере назначен главным тренером команды Бундеслиги. Сегодня Реслер был представлен в наставника “Фортуны” Дюссельдорф. На этой должности он сменит Фридхельма Функеля, до сегодняшнего дня самого возрастного тренера Бундеслиги.

Функель – один из самых опытных тренеров в Германии. Он проработал в 11 клубах, шесть раз выводил свои команды в первую Бундеслигу, и провел в высшем дивизионе 512 матчей в качестве главного тренера. Функель был очень популярен в Дюссельдорфе. Он принял “Фортуну” в сезоне 2015/2016, спас ее от вылета в третий дивизион, а в сезоне 2017/2018 вывел дюссельдорфцев в элиту.

В прошлом году команда закончила чемпионат на десятом месте, совершив прорыв во втором круге. В сезоне 19/20 результаты “Фортуны” значительно ухудшились. Дюссельдорф проиграл шесть из восьми последних матчей Бундеслиги, и занимает последнее место после 19 туров.

“Мы все знали, что наш второй сезон в Бундеслиге будет сложным, и мы будем бороться за выживание. Пока нам не удается набрать необходимое количество очков. С 18 забитыми голами мы имеем худшую атаку в лиге и с 40 пропущенными – третью с конца защиту. Нужно было реагировать”, – так спортивный директор “Фортуны” Лутц Пфаннинштель объяснил причину расставания с Фридхельмом Функелем . 66-летний тренер, который раньше не раз говорил, что “Фортуна” будет последним его место работы, объявил об окончании своей карьеры.

На место Функеля был приглашен 51-летний Уве Реслер, который ранее тренировал “Мальме” и обыгрывал “Динамо” в Лиги Европы. Реслер родился в ГДР, играл в клубах восточной и западной Германии, а также в Англии (“Манчестер Сити”, “Саутгемптон”, “ВБА”). Реслер закончил свою карьеру игрока в норвежском клубе “Лиллестрем”, там же начал работать как и тренер в 2004-м году. В его тренерском резюме также есть такие команды как “Викинг”, “Мольде”, английские “Брентфорд”, “Уиган”, “Лидс” и “Флитвуд Таун”. Последним местом работы Реслера было “Мальме”.

“Я долго следил за карьерой Реслера. Его работа в “Мальме” была очень успешной, – рассказывает Пфаннинштель. – Он приверженец агрессивного и вариативного футбола. Думаю, что Уве – это правильный выбор для нас в данный момент”.

“Я был тренером на протяжении 16 лет, и думаю, что у меня есть умения и силы, чтобы управлять “Фортуной”. Нам нужно забивать больше голов, и выиграть не менее шести матчей. Я хочу, чтобы лучшие игроки играли на наиболее удобных для себя позициях”, – рассказал на пресс-конференции Реслер.

Назначив Реслера, “Фортуна” поддержала своеобразный тренд сезона – выбор тренеров, которые не имеют опыта работы в Бундеслиги. Перед стартом чемпионата, таких специалистов было восемь. По ходу сезона, двое из них (Анте Чович, “Герта” и Ахим Байерлорцер, “Кельн”) были уволенными. Реслер видит в этом свой плюс: “Мое преимущество в том, что меня в Германии никто не знает”.

Дебют Реслера на посту главного тренера “Фортуны” состоится в субботу в 16:30 в матче против “Айнтрахта”.