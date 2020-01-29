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Стала известна сумма отступных в контракте Холанда

Германия
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Летом она действовать не будет

Стала известна сумма отступных в контракте Холанда
UA-Футбол
Новина українською

Этой зимой Эрлинг Холанд пополнил состав дортмундской "Боруссии". За его переход было заплачено 20 миллионов евро (не считая комиссионых агенту и его отцу).

Спустя некоторое время, стала известна и сумма отступных, которая прописана в контракте футболиста. По данным Sport Bild, она равна 75 миллионам евро.

Стоит сразу сделать оговорку, что действовать она будет лишь с января 2020 года. Так что летом потенциальным покупателям придется серьезно переплатить.

Напомним, что за два стартовых матча в новом клубе, Холанд смог забить 5 голов.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Эрлинг Холанд
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