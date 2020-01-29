Стала известна сумма отступных в контракте Холанда

Этой зимой Эрлинг Холанд пополнил состав дортмундской "Боруссии". За его переход было заплачено 20 миллионов евро (не считая комиссионых агенту и его отцу).

Спустя некоторое время, стала известна и сумма отступных, которая прописана в контракте футболиста. По данным Sport Bild, она равна 75 миллионам евро.

Стоит сразу сделать оговорку, что действовать она будет лишь с января 2020 года. Так что летом потенциальным покупателям придется серьезно переплатить.