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СМИ: Герта полностью согласовала трансфер Пентека

Германия
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А мог оказаться в "Тоттенхэме"

СМИ: Герта полностью согласовала трансфер Пентека
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Кшиштоф Пентек очень близок к тому, чтобы сменить команду. Он продолжит карьеру в середняке чемпионата Германии.

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По данным Sky Italia, берлинская "Герта" полностью согласовала все условия перехода. Они подпишут польского нападающего за 27 миллионов евро.

Уже в ближайшее время Кшиштоф прилетит в Берлин для прохождения медосмотра. В текущем сезоне он провел 20 матчей и забил 5 голов (3 из которых с пенальти).

Напомним, что в это трансферное окно "Герта" сумела подписать полузащитника "Лиона".

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В статье: Герта (Берлин) Милан Кшиштоф Пентек
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