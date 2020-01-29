Германия
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СМИ: Герта полностью согласовала трансфер Пентека
А мог оказаться в "Тоттенхэме"
Кшиштоф Пентек очень близок к тому, чтобы сменить команду. Он продолжит карьеру в середняке чемпионата Германии.
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По данным Sky Italia, берлинская "Герта" полностью согласовала все условия перехода. Они подпишут польского нападающего за 27 миллионов евро.
Уже в ближайшее время Кшиштоф прилетит в Берлин для прохождения медосмотра. В текущем сезоне он провел 20 матчей и забил 5 голов (3 из которых с пенальти).
Напомним, что в это трансферное окно "Герта" сумела подписать полузащитника "Лиона".
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