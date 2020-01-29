Конфликт в Баварии - Боатенг на тренировке ударил одноклубника по лицу

Не очень хорошо закончилась тренировка мюнхенской "Баварии". Два футболиста вступили в конфликт. Речь идет о Боатенге и Горецке.

Как сообщает Bild, все началось после того, как Леон пошел в жесткий подкат против защитника. Жерому это не понравилось, он пошел разбираться и нанес пощечину Горецке.

Лидеры команды (Мюллер и Левандоски), а также главный тренер быстро остановили разгневанных игроков. Жером и Леон на тренировке больше не разговаривали.

Напомним, что в начале зимы Боатенг был близок к переходу в "Арсенал".