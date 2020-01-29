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Конфликт в Баварии - Боатенг на тренировке ударил одноклубника по лицу

Германия
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Настоящие эмоции в мужском коллективе

Конфликт в Баварии - Боатенг на тренировке ударил одноклубника по лицу
UA-Футбол
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Не очень хорошо закончилась тренировка мюнхенской "Баварии". Два футболиста вступили в конфликт. Речь идет о Боатенге и Горецке.

Как сообщает Bild, все началось после того, как Леон пошел в жесткий подкат против защитника. Жерому это не понравилось, он пошел разбираться и нанес пощечину Горецке.

Конфликт в Баварии - Боатенг на тренировке ударил одноклубника по лицу - изображение 1

Лидеры команды (Мюллер и Левандоски), а также главный тренер быстро остановили разгневанных игроков. Жером и Леон на тренировке больше не разговаривали.

Конфликт в Баварии - Боатенг на тренировке ударил одноклубника по лицу - изображение 2

Напомним, что в начале зимы Боатенг был близок к переходу в "Арсенал".

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В статье: Бавария (Мюнхен) Леон Горецка Жером Боатенг
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