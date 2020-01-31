Германия
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Конкурент Зинченко по позиции отправился в аренду в РБ Лейпциг
Левый защитник горожан Анхелиньо перебрался в Бундеслигу
Левый защитник "Манчестер Сити" Анхелиньо стал игроком "РБ Лейпциг".
Как сообщает официальный сайт немецкого клуба, "быки" арендовали 23-летнего игрока до конца сезона.
Отметим, что Анхелиньо в нынешнем сезоне проигрывал конкуренцию Александру Зинченко и Бенжамену Менди и провел 12 матчей во всех турнирах, в которых отличился двумя ассистами.
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