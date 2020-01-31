Конкурент Зинченко по позиции отправился в аренду в РБ Лейпциг

Левый защитник "Манчестер Сити" Анхелиньо стал игроком "РБ Лейпциг".

Как сообщает официальный сайт немецкого клуба, "быки" арендовали 23-летнего игрока до конца сезона.

Отметим, что Анхелиньо в нынешнем сезоне проигрывал конкуренцию Александру Зинченко и Бенжамену Менди и провел 12 матчей во всех турнирах, в которых отличился двумя ассистами.