Немецкий полузащитник "Ювентуса" Эмре Джан вернулся в Бундеслигу. Его новым клубом стала дортмундская "Боруссия".

"Шмели" арендовали 26-летнего хавбека до конца сезона. Также сообщается, что если будут выполнены ряд условий, немецкий клуб сможет выкупить контракт игрока.

Напомним, что в текущем сезоне Джан провел лишь 11 матчей. Именно отсутствие игрового времени стало катализатором перехода, так как Эмре хочет попасть в заявку сборной на Евро-2020.