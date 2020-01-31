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Эмре Джан вернулся в Бундеслигу

Германия
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Хавбек отправился в аренду в Боруссию

Эмре Джан вернулся в Бундеслигу
Новина українською

Немецкий полузащитник "Ювентуса" Эмре Джан вернулся в Бундеслигу. Его новым клубом стала дортмундская "Боруссия".

"Шмели" арендовали 26-летнего хавбека до конца сезона. Также сообщается, что если будут выполнены ряд условий, немецкий клуб сможет выкупить контракт игрока.

Напомним, что в текущем сезоне Джан провел лишь 11 матчей. Именно отсутствие игрового времени стало катализатором перехода, так как Эмре хочет попасть в заявку сборной на Евро-2020.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Ювентус (Турин) Эмре Джан
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