Бундеслига. Невероятно скучная ничья Герты и Шальке, Пентек пока без голов

В Берлине хотят изменить статус “Герты” – превратить середняка Бундеслиги в большую столичную команду. У “Герты” появился состоятельный инвестор и этой зимой берлинцы потратили больше всех в Германии на покупку новых футболистов.

Амбиции амбициями, но по-настоящему строить новую команду в Берлине будут только летом, с приходом нового тренера. С Юргеном Клинсманном задачи иные. Для начала нужно просто не вылететь. Отсюда и стиль “Герты”. Это самая скучная и прагматичная команда в Бундеслиге. Главное – надежность у своих ворот, а в атаке ставка делается на индивидуальный класс футболистов.

Такой футбол приносит результат через раз. Сегодня к победе был ближе “Шальке”. Хороший момент после ошибки Боята был у Рамана, неплохо головой пробивал Грегорич, но эти моменты нельзя назвать стопроцентными.

За “Герту” сегодня дебютировал Кшиштоф Пентек. Поляк вышел на замену во втором тайме и нанес три удара. Но на последних секундах победу берлинцам мог принести не он, а Миттельштедт, но фланговый бек не попал по воротам. 0:0 – блеклый старт двадцатого тура Бундеслиги.

Бундеслига, 20-й тур. Берлин, “Олимпиштадион”, 47863 зрителей

“Герта” – “Шальке” 0:0

“Герта”: Ярстейн – Клюнтер, Боята, Торунарига, Миттельштедт – Аскасибар – Вольф (Пентек 63), Шелбред, Груйич (Майер 63), Дилросун – Лукебакио

“Шальке”: Нюбель – Очипка, Настасич, Кабак, Калиджури – Сердар (Шепф 77), Маскарель, Маккенни (Тодибо 90) – Арит – Раман (Матондо 90+2), Грегорич

Предупреждения: Миттельштедт 90+1 – Очипка 71