Бундеслига. Пять голов от Дортмунда, три от Баварии, дубль Холанда

Бундеслига, 20-й тур

Как бы закончились остальные три матча 20-го тура Бундеслиги, остались только две команды, которые выиграли все три поединка второго круга. Это “Бавария” и “Боруссия” Дортмунд. Чемпион прошлого сезона выиграл три матча с общим счетом 12-1, вице-чемпион – 15:3.

Сегодня убедительнее показала себя “Боруссия”. Команда Люсьена Фавра доминировала в матче с “Унионом”, забила берлинцам пять голов и отомстила за поражение в первом круге. Эрлинг Холанд вновь будет в центре внимания – сегодня он впервые вышел в старте, забил два гола с двух ударов, заработал пенальти, отметился предголевым пасом и стал первым футболистом в истории Бундеслиги, который забил семь голов в первых трех матчах. Однако помимо Холанда, нужно говорить и о Джейдоне Санчо. 19-летний англичанин вышел на показатель 12+12 в лиге – в Европе нет футболиста с такими показателями. В 11-й раз в сезоне он сделал в одной игре гол+пас, причем этот гол для него стал в целом 25-м в Бундеслиге. Он стал самым молодым футболистом, который достиг этой отметки.

В следующем туре голевая феерия “Боруссии” вероятнее всего продолжится, ведь ей играть с “Вердером”, одной из худших команд чемпионата. А вот 14 февраля будет интересный поединок Дортмунд – Франкфурт.

Помимо “Баварии” и “Боруссии”, “Айнтрахт” остается единственной командой, которая еще не проигрывала во втором круге. Сегодня команда Ади Хюттера вырвала ничью на 90+3 минуте в матче с “Фортуной”, не позволив новому тренеру дюссельдорфцев Уве Реслеру дебютировать победой.

Что касается “Баварии”, то ее сегодняшний перформанс не получился таким же ярким, как в прошлом туре. Очень быстро мюнхенцы забили свои три гола. Левандовски провел свой 22-й мяч, замкнув навес Павара, Мюллер замкнул прострел Горетцки, а Тиаго выполнил впечатляющий индивидуальный проход и забил свой третий гол во втором круге. В Hinrunde у него не было ни одного мяча.

Была только 26-я минута и можно понять мюнхенцев, немного сбавивших обороты. “Майнц” отыграл один мяч, мог и больше. Как бы там не было, “Бавария”, до игры “Лейпцига”, вышла на первое место в турнирной таблице.

“Байер” прервал свою серию из трех побед, позволив “Хоффенхайму” сделать камбэк. Леверкузену пока не удается приблизиться к первой четверке. За “Байер” красивый гол забил Диаби, но Крамарич и Сков провели менее красивые, но трудовые мячи в ответ.

Продолжает валиться “Вердер”. Бременцам очень повезло с голом в ворота “Аугсбурга” (автогол), но команда Кофельдта не смогла удержать победный счет и проиграла, уже 11-й раз в сезоне.

Майнц, “Опель Арена”, 33305 зрителей

“Майнц” – “Бавария” 1:3

Голы: Сен-Жюст 45 – Левандовски 8, Мюллер 14, Тиаго 26

“Майнц”: Центнер – Баку, Сен-Жюст, Ньякате, Брозински – Кунде (Латца 32), Баррейро (Онисиво 72) – Озтуналы, Боэтиюс, Квайсон – Матета (Салаи 74)

“Бавария”: Нойер – Дэвис, Алаба, Боатенг, Павар – Тиаго, Горетцка (Коутиньо 65), Киммих – Перишич (Толиссо 90), Левандовски, Мюллер (Гнабри 65)

Предупреждения: Сен-Жюст 57 – Горетцка 64

Дортмунд, “Вестфаленштадион”, 81365 зрителей

“Боруссия” Дортмунд – “Унион” Берлин 5:0

Голы: Санчо 13, Холанд 18, Ройс 68 (пен.), Витцель 70, Холанд 76

“Боруссия”: Бюрки – Пищек, Хуммельс, Аканджи – Хакими (Загаду 64), Брандт, Витцель, Геррейру – Санчо, Ройс (Азар 71) – Холанд (Рейна 77)

“Унион”: Гикевич – Суботич, Шлоттербек, Фридрих – Ленц, Гентнер, Андрих, Триммель (Рюэрсон 74) – Бюльтер, Малли (Беккер 59) – Андерссон

Предупреждения: Фридрих 64

Зинсхайм, “ПреЗеро-Арена”, 24489 зрителей

“Хоффенхайм” – “Байер” 2:1

Голы: Крамарич 23, Сков 65 – Диаби 11

Удаление: Демирбай 90+3 ("Байер")

Дюссельдорф, “Меркур-Шпиль-Арена”, 45018 зрителей

“Фортуна” Дюссельдорф – “Айнтрахт” Франкфурт 1:1

Голы: Айхан 78 – Чендлер 90+3

Аугсбург, “ВВК-Арена”, 29432 зрителя

“Аугсбург” – “Вердер” Бремен 2:1

Голы: Нидерлехнер 67, Варгас 82 – Едвай 23 (авт.)