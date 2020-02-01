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Холанд забил в 3-м матче подряд в Бундеслиге. У Эрлинга 6 голов за 79 минут

Германия
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19-летний норвежец ураганом ворвался в немецкий чемпионат

Холанд забил в 3-м матче подряд в Бундеслиге. У Эрлинга 6 голов за 79 минут
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В рамках 20-го тура чемпионата Германии дортмундская "Боруссия" принимает "Унион" из Берлина.

После первого тайма "шмели" побеждают 2:0. Второй гол хозяев в этом матче забил юный форвард Эрлинг Холанд - норвежец отметился забитым мячем на 18-й минуте встречи. Это уже 6-й гол 19-летнего нападающего в первых 3-х матчах Бундеслиги. Для этого достижения Эрлингу понадобилось 79 игровых минут.

Ранее Холанд сделал хет-трик в игре против "Аугсбурга", а также оформил дубль в игре против "Кельна". Примечательно, что в каждом из трех матчей немецкого первенства Холанд забивал первым ударом.

Напомним, в январе этого года Эрлинг Холанд перешел из "Зальцбурга" в "Боруссию" за 20 миллиново евро.

Холанд забил в 3-м матче подряд в Бундеслиге. У Эрлинга 6 голов за 79 минут - изображение 1

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Бундеслига Унион (Берлин) Эрлинг Холанд
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