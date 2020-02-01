Бундеслига. Лейпциг отыгрался с 0:2 в матче с Гладбахом, но потерял первое место

“Бавария” закончит 20-й тур Бундеслиги на первом месте. Пока говорить о том, что интрига окончательно умерла, еще рано. После ничьи “Лейпцига” с “Боруссией” Менхенгладбах между первым и четвертым местом в чемпионате Германии установилась дистанция в три очка.

Результат этого матча не мог обрадовать ни игроков “Боруссии”, ни “Лейпцига”. Это хороший результат для их конкурентов, но дело даже не в этом. Сам матч складывался так, что обе команды рассчитывали только на три очка.

Первый тайм выиграл Гладбах. Нельзя сказать, что незаслуженно. “Лейпциг” играл безыдейно в атаке, а вот “жеребцы” опасно угрожали воротам Гулачи. Первый гол в ворота венгерского кипера был забит после классной комбинации Тюрам-Нойхаус-Вендт-Плеа, разыгранной в одно касание. На 35-й минуте РБ проигрывал уже 0:2. Сработал прессинг Гладбаха. Клостерманн ошибся в передаче, а Нойхаус мгновенно нашел пасом Хофманна.

Юлиану Нагельсманну было очевидно, что его соперник Марко Розе тактически переиграл его в первом тайме, поэтому молодой тренер “Лейпциг” провел в перерыве сразу две замены. “Быки” усилили давление на ворота “Боруссии”, но сложно сказать, дало бы это какой-то результат, если бы не два неудачных происшествия для Гладбаха. Сначала вратарь Ян Зоммер упал на своего одноклубника и выронил мяч, чем воспользовался Патрик Шик, а на 62-й минуте “Боруссия” осталась в меньшинстве. Форвард Гладбаха Алассан Плеа выразил свое недовольство тем, что рефери не зафиксировал на нем фол, а в ответ получил две желтые карточки и удаление. Только за разговоры.

Играя вдесятером, “Боруссия” прижалась к своим воротам, и только тогда “Лейпциг” получил полное преимущество. Гладбах играл на грани, часто фолил на своей половине поля, и все же не удержал победный счет. Мощный удар Нкунку с дальней дистанции принес РБ ничью.

Команда Юлиана Нагельсманна не побеждает уже во втором туре подряд, а через неделю “Лейпцигу” предстоит матч с “Баварией”. Пока еще РБ не способный играть на равных с традиционно большими клубами Бундеслиги, и если “Бавария”, которая сейчас выглядит гораздо мощнее, выиграет, то “Лейпцигу”, по меньшей мере на сезон, придется расстаться с мечтой заполучить “серебряную салатницу”.

Бундеслига, 20-й тур. Лейпциг, “Ред Булл Арена”, 42146 зрителей

“РБ Лейпциг” – “Боруссия” Менхенгладбах 2:2

Голы: Шик 50, Нкунку 89 – Плеа 24, Хофманн 35

“РБ Лейпциг”: Гулачи – Мукиэле (Шик 46), Клостерманн, Упамекано, Хальстенберг – Лаймер, Адамс (Ольмо 69) – Забитцер, Нкунку, Форсберг (Поульсен 46) – Вернер

“Боруссия”: Зоммер – Эльведи, Закария, Гинтер – Вендт, Нойхаус (Джонсон 90+6), Крамер (Штробль 29), Лайнер – Хофманн – Плеа, Тюрам (Эмболо 63)

Предупреждения: Вернер 74 – Нойхаус 18, Плеа 60, Эльведи 61, Эмболо 69

Удаление: Плеа 61 (споры с арбитром)