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Холанд: Я не думал о том, чтобы забить так много голов со старта, но сейчас их уже семь
Норвежский нападающий прокомментировал свой дубль в ворота "Унион"
Форвард дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд поделился мыслями после разгромной победы над "Унион" в рамках 20-го тура Бундеслиги.
"Забить перед трибунами "Сигнал Идуна Парк" – это просто фантастика. Фантастическое чувство, которого я не испытывал ранее.
Мои одноклубники очень хороши. Мне становится проще. Я не думал о том, чтобы забить так много голов, но сейчас уже семь. Я наслаждаюсь этим.
Я просто пытаюсь наслаждаться жизнью и делаю то, что делаю. Многое еще впереди", – поделился Эрлинг Холанд.
В этом матче 19-летний норвежец сделал дубль. Таким образом Холанд забил 7 голов в 3-х матчах после трансфера в стан "шмелей" из "Зальцбурга".