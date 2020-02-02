Холанд: Я не думал о том, чтобы забить так много голов со старта, но сейчас их уже семь

Форвард дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд поделился мыслями после разгромной победы над "Унион" в рамках 20-го тура Бундеслиги.

"Забить перед трибунами "Сигнал Идуна Парк" – это просто фантастика. Фантастическое чувство, которого я не испытывал ранее.

Мои одноклубники очень хороши. Мне становится проще. Я не думал о том, чтобы забить так много голов, но сейчас уже семь. Я наслаждаюсь этим.

Я просто пытаюсь наслаждаться жизнью и делаю то, что делаю. Многое еще впереди", – поделился Эрлинг Холанд.