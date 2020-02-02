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Холанд: Я не думал о том, чтобы забить так много голов со старта, но сейчас их уже семь

Германия
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Норвежский нападающий прокомментировал свой дубль в ворота "Унион"

Холанд: Я не думал о том, чтобы забить так много голов со старта, но сейчас их уже семь
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Форвард дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд поделился мыслями после разгромной победы над "Унион" в рамках 20-го тура Бундеслиги.

"Забить перед трибунами "Сигнал Идуна Парк" – это просто фантастика. Фантастическое чувство, которого я не испытывал ранее.

Мои одноклубники очень хороши. Мне становится проще. Я не думал о том, чтобы забить так много голов, но сейчас уже семь. Я наслаждаюсь этим.

Я просто пытаюсь наслаждаться жизнью и делаю то, что делаю. Многое еще впереди", – поделился Эрлинг Холанд.

В этом матче 19-летний норвежец сделал дубль. Таким образом Холанд забил 7 голов в 3-х матчах после трансфера в стан "шмелей" из "Зальцбурга".

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Зальцбург (Австрия) Бундеслига Унион (Берлин) Эрлинг Холанд
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Источник:
bundesliga.com
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