Германия
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Майнц - Бавария 1:3. Обзор матча и видео голов
Великолепная игра Тиаго и 22-й гол Левандовски
Бундеслига, 20-й тур. Майнц, “Опель Арена”, 33305 зрителей
Голы: Сен-Жюст 45 – Левандовски 8, Мюллер 14, Тиаго 26
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