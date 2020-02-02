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Майнц - Бавария 1:3. Обзор матча и видео голов

Германия
(1 голосов)

Великолепная игра Тиаго и 22-й гол Левандовски

Майнц - Бавария 1:3. Обзор матча и видео голов
UA-Футбол
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Бундеслига, 20-й тур. Майнц, “Опель Арена”, 33305 зрителей

“Майнц” – “Бавария” 1:3

Голы: Сен-Жюст 45 – Левандовски 8, Мюллер 14, Тиаго 26

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В статье: Роберт Левандовски Томас Мюллер Бавария (Мюнхен) Тиаго Бундеслига Майнц Тиаго Алькантара
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