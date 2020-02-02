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Боруссия Дортмунд - Унион 5:0. Обзор матча и видео голов

Германия
(1 голосов)

Шестой и седьмой гол Холанда, 12+12 Санчо

Боруссия Дортмунд - Унион 5:0. Обзор матча и видео голов
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Бундеслига, 20-й тур. Дортмунд, “Вестфаленштадион”, 81365 зрителей

“Боруссия” Дортмунд – “Унион” Берлин 5:0

Голы: Санчо 13, Холанд 18, Ройс 68 (пен.), Витцель 70, Холанд 76

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Марко Ройс Аксель Витцель Унион (Берлин) Юлиан Брандт Джейдон Санчо Эрлинг Холанд
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