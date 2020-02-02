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Бундеслига. Кельн отрывается от зоны вылета

Германия
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Последние два матча двадцатого тура

Бундеслига. Кельн отрывается от зоны вылета
UA-Футбол
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Бундеслига, 20-й тур.

В прошлом туре серия “Кельна” из четверых побед подряд была прервана в Дортмунде, но разгромное поражение не подкосило “козлов”. Сегодня команда Маркуса Гиздоля просто задавила “Фрайбург” своей физической силой, скоростью и упорством. По части эстетики, футбол “Кельна” напоминает деяния Клинсманна в “Герте”, но эффективность есть – “Кельн” оторвался уже на семь очков от зоны прямого вылета. Круг команд, которые борются за выживание, сузился до “Майнца”, “Вердера”, “Фортуны” и “Падерборн”.

“Падерборн” сегодня играл с “Вольфсбургом”, у которого была четырехматчевая серия без побед. До поры до времени матч был равным, но на 33-й минуте “Падерборн” остался вдесятером после того, как Хольтманн был удален за отмашку. “Вольфсбург” играя в большинстве забил три гола и добился победы. Напомнил о себе форвард “волков” Даниэль Гинчек. Сегодня он забил свой первый и второй гол в чемпионате.

Кельн, “РейнЭнергиШтадион”, 50000 зрителей

“Кельн” – “Фрайбург” 4:0

Голы: Борнаув 29, Кордоба 55, Эхизибуэ 90+1, Якобс 90+3

“Кельн”: Хорн – Каттербах (Шмиц 46), Чихос, Борнаув, Эхизибуэ – Хектор, Скири – Якобс, Ут, Дреклсер (Кайнц 89) – Кордоба (Теродде 81)

“Фрайбург”: Шволов – Гульде, Кох, Хайнц – Шмид, Хаберер (Вальдшмидт 46), Хефлер, Гюнтер – Квон, Петерсен (Шаллаи 68), Хелер

Предупреждения: Якобс 12, Кордоба 20, Ут 50 – Хефлер 62

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Падерборн, “Бентелер-Арена”, 13926 зрителей

“Падерборн” – “Вольфсбург” 2:4

Голы: Цолински 22, Василиадис 72 – Кнохе 26, Гинчек 40, Гинчек 60, Арнольд 76

“Падерборн”: Цингерле – Хольтманн, Шонлау, Штродик, Янс (Хюнемайер 46) – Сабири, Василиадис, Цолински (Мамба 61) – Антви-Аджей, Србены (Михель 74), Прегер

“Вольфсбург”: Кастельс – Виллиам, Кнохе, Понграчич, Руссийон – Шлагер, Гилявоги (Герхардт 84), Арнольд – Гинчек (Клаус 74), Мехмеди (Жоау Виктор 90+3), Штеффен

Предупреждения: Штродик 64, Хюнемайер 75, Василиадис 80 – Гилявоги 10, Штеффен 33, Понграчич 57

Удаление: Хольтманн 33 (отмашка)

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В статье: Вольфсбург (Вольфсбург) Бундеслига Падерборн (Германия) Фрайбург Кёльн
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