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Хуммельс: Холанд напоминает мне Левандовски – Эрлинг за час забивает больше, чем я за весь сезон

Германия
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Хуммельс: Холанд напоминает мне Левандовски – Эрлинг за час забивает больше, чем я за весь сезон
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31-летний немецкий защитник дортмундской "Боруссии" Матс Хуммельс отметил, что 19-летний норвежский нападающий "шмелей" Эрлинг Холанд напоминает ему своей игрой польского нападающего мюнхенской "Баварии" Роберта Левандовски. Цитирует Матса Goal.com.

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"У Холанда все в порядке. Конечно, я даю ему советы. Он за час забивает больше, чем я за весь сезон. Я играл вместе с Левандовски – Эрлинг напоминает мне Роберта. Конечно, норвежец еще не на уровне поляка. Надеюсь, что Холанд останется в Дортмунде, пока я здесь".

Холанд забил уже 7 голов за "Боруссию" в Бундеслиге. Он первый и единственный, кому удалось записать в свой актив такое количество мячей в первых 3 матчах. Эрлинг переехал в Германию из "Зальцбурга" этой зимой за 20 миллионов евро, контракт истекает летом 2024 года. Отметим, что норвежец не сможет помочь "шмелям" в ЛЧ, так как уже заигран за австрийский клуб в рамках турнира.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Матс Хуммельс Роберт Левандовски Эрлинг Холанд
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