Бавария, которую построил Курт

"В ноябре 1943 года "Бавария" играла товарищеский матч в Цюрихе со сборной Швейцарии. Конечно же, Курт Ландауэр не мог пропустить эту игру. Конни Гайдкамп, капитан чемпионской команды 1932 года, который в этом поединке был играющим тренером, рассказал, что футболисты получили приказ от гестапо сделать вид, что они не замечают своего бывшего президента-еврея. Но Ротэн проигнорировали эту завуалированную угрозу. После финального свистка игроки "Баварии" подошли к главной трибуне и устроили Ландауэру овацию. Это было самое малое, что футболисты могли сделать для президента, который построил первую большую команду в истории Ротэн. Хотя эти аплодисменты могли иметь и гораздо больший вес. В фильме 2014 "Ландауэр - Президент" Курт говорит: "Тогда "Бавария" в очередной раз спасла мне жизнь". Возможно, это совсем не преувеличение. Несколько лет экс-президент жил в постоянном страхе, что швейцарцы депортируют его в Германию, где его ждал концлагерь. Не исключено, что именно аплодисменты игроков "Баварии", которыми футболисты показали свое уважение к бывшему президенту, заставили швейцарские власти дать Курту новые документы, согласно которым он мог неограниченное время жить в нейтральной стране", - читаем в книге Ули Гессе "Бавария. Глобальный суперклуб".

Курт Ландауэр стал президентом Ротэн в 1913 году. Тогда мюнхенцы в экстренном порядке искали замену Анджело Кнорру. Его лишили президентского кресла через гомосексуализм. Это не была самая большая проблема, с которой столкнулся Анджело. Теперь вместо баварского трона он сидел на нарах. В те времена гомосексуализм считался в Германии преступлением. Ландауэр родился в 1884 году в Планеггу, недалеко от Мюнхена. Он стал членом "Баварии" в 1901 году, а затем уже защищал ворота баварского дубля. К сожалению, в основу Ландауэр так и не пробился. Но когда в 1913 году руководство Ротэн искало того, кому можно было бы передать клубный штурвал, оно понимало, что бухгалтер Ландауэр - это замечательный выбор. Курт любил женщин, пиво и свинину. Примерный баварец, не так ли? Однако не все так просто. Он был евреем. Хотя Курт не посещал синагогу, но для болельщиков других команд это не имело никакого значения. Они окрестили мюнхенцев еврейским клубом. Тогда Ротэн не слишком обращали внимание на эту безобидную шутку. Они не знали, что через 20 лет это будет иметь для них катастрофические последствия. Ведь после прихода к власти Гитлера над каждым евреем в Третьем рейсе будет висеть дамоклов меч. Но давайте не будем бежать впереди паровоза.

Курт приступил к работе, закатив рукава. Новый президент подписал контракт с английским тренером Уильямом Таунли. Британец имел за своими плечами хорошую карьеру игрока. Он выступал за "Блэкберн Роверс" и стал первым футболистом, который отметился хет-триком в финале Кубка Англии. Таунли мог похвастаться успехами и на тренерской ниве. В 1910 году Уильям привел Карлсруэ к первому (и пока единственного) титулу чемпиона Германии, а с Фюртом выиграл два первенства Баварии. Поэтому Курт надеялся, что англичанин сможет вывести Ротэн на новый уровень. В те времена "Бавария" считалась лучшей командой Мюнхена, входила в топ-3 клубов Баварии и в октет сильнейших коллективов Южной Германии. Ландауэр хотел большего. Главная задача, которую президент поставил перед тренером - сделать из команды гранда, который мог бы бросить перчатку топ-клубам в борьбе за чемпионский титул. Это не была какая-то нереальная мечта Курта. Тогда мюнхенцы могли похвастаться тремя игроками, которые выступали в составе сборной Германии. Хотя пессимисты говорили Курту, что это совсем не показатель. В 1910-е манншафт совсем не напоминала машину. Наиболее красноречиво этот тезис иллюстрирует такой факт. В мае 1910 года Германия принимала в Дуйсбурге Бельгию. Перед стартовым свистком хозяева собрали лишь 7-х футболистов, другие просто не успели вовремя приехать на матч. Поэтому тренеру немцев пришлось срочно искать запасной вариант. Он выбрал из толпы четырех болельщиков, которые били себя в грудь, что умеют играть в футбол. Бельгия прогнозируемо не заметила Германию, отправив в ее ворота три мяча.

На самом деле, "Бавария" не зря считалась одной из самых перспективных команд страны. Взять хотя бы голкипера сборной Людвига Хофмайстера. Несмотря на то, что он был первым номером манншафт, вратарь протирал штаны на скамейке запасных Ротэн. В сезоне 1913/14 членами "Баварии" было аж 900 человек (в том числе 400 юниоров), в цветах клуба на различных официальных уровнях выступало 12 взрослых и 20 молодежных команд. Будущее рисовалось в розовых тонах. Но, к сожалению, мы так и не сможем узнать, удалось ли бы тогда Таунли привести мюнхенцев к чемпионскому титулу.

Летом 1914 года в Европе стало не до футбола, поскольку началась Первая мировая война, которая унесет миллионы человеческих жизней. Англичанин Таунли теперь, неожиданно для себя, стал персоной нон грата в Германии, а потому убежал на родной остров. Ландауэр, как и две трети членов "Баварии", ушел на фронт. Он готов был отдать жизнь за страну, которую считал своей. Более 60 членов клуба не пережили четырехлетнюю мировую мьясоробку. Ландауэру это удалось, и он вернулся с фронта как офицер с двумя медалями на груди.

Курт всегда чувствовал определенную враждебность к себе со стороны немцев. Теперь он думал, что, пролив много крови за страну, доказал, что является хорошим немцем. Однако он ошибся. Вскоре правые начнут обвинять социалистов и евреев в поражении Германии в Первой мировой войне. Это будет иметь ужасные последствия не только для него и евреев, но и для всего мира. С приходом нацистов к власти родной для Ландауэра Мюнхен из либерального, художественного и в хорошем смысле провинциального городка превратится в один из главных оплотов фашизма. Вскоре Ландауэру уже не будет куда бежать, единственным приютом, в которой он мог бы спрятаться от нацистских лап, станет "Бавария", которая не бросит его на произвол судьбы и поможет выжить в аду. Но мы опять забежали вперед.

В январе 1919 года Курт во второй раз возглавил "Баварию". Это событие стало началом первой золотой эпохи в истории мюнхенцев. Требуя наконец получить собственный стадион, "Бавария" в 1919 году объединилась с гимнастическим союзом имени Фридриха Яна. Летом Ландауэр вернул в команду Таунли, что выглядело довольно рискованным шагом, поскольку война закончилась каких-то полгода назад. В 1920 году Курт ввел страхование для игроков на случай травм, также он неутомимо искал средства для содержания юношеских команд. Президент "Баварии" явно опережал свое время. Это был замечательный период, чтобы клуб мог сделать шаг вперед. Тогда в стране наблюдалась настоящая футбольная лихорадка. Немцы потеряли интерес к гимнастике и начали отдавать свои сердца английской игре. Последний передвоенный финал чемпионата Германии посетили лишь 6000 болельщиков. А первый послевоенный матч за титул, который состоялся 13 июня 1920 во Франкфурте, собрал 35 000 зрителей, до отказа заполнивших чашу стадиона. Когда арбитр начал игру, у входа на арену все еще стояли огромные очереди, а перекупщики продавали билеты по 200 марок. Такого аншлага футбольная Германия еще не видела. Послевоенные социальные реформы, такие как восьмичасовой рабочий день, сделали футбол спортом номер 1 для рабочих.

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Футбольные дела "Баварии" шли совсем не так хорошо, как бы этого хотелось Ландауэру. Скромный мюнхенский клуб "Ваккер" стал настоящим Давидом для Ландауэрского Голиафа. Он неоднократно переходил дорогу Ротэн, а потому президенту пришлось в очередной раз искать помощь за рубежом. Курт подписал контакт с очередным британским тренером Джеймсом Макферсоном. Шотландец делал акцент на физической подготовке игроков. Под его руководством футболисты "Баварии" начали напоминать полупрофи. Игрокам теперь платили не только за матчи, но и за тренировку. Хотя эти бонусы совсем не напоминали современные заоблачные суммы, но это лучше, чем ничего. Тогдашняя среднемесячная зарплата рабочего составляла 200 марок. А футболист "Баварии" получал около 150. Не стоит забывать, что немецкие игроки в те времена рассматривали игру как хобби, у них было основное место работы. Поэтому эти 150 марок были для них замечательным подарком. DFB (Немецкий футбольный союз) косо смотрел на такие инициативы Ландауэра, который в очередной раз опережал свое время. Тогда чиновники настолько категорически выступали против денег в футболе, что даже запрещали матчи между любительскими и профессиональными командами. Курт не жалел критических стрел в адрес DFB: "Где окажется немецкий футбол, если нашим клубам запрещено соревноваться с командами Англии, Австрии, Чехословакии и Венгрии. Мы так и останемся вечными студентами, которые будут проваливать экзамены перед опытными европейскими профессорами. Наши игроки варятся только в собственном соку, а такое блюдо никогда не будет вкусным".

Под занавес первого сезона Макферсона во главе "Баварии" клуб праздновал свое 25-летие. Торжества проходили в Национальном театре Мюнхена, столь фешенебельном месте, что "Kicker" не мог скрыть своего удивления: "Еще никогда футбольный клуб не был у всех на устах благодаря такому замечательному событию". В публикации, изданному по случаю юбилея "Баварии", нашлось место и для благодарности Ландауэра: "В первую очередь мы должны благодарить Курта за то, что нас уважают как в Германии, так и за рубежом". Лучшим подарком для Ландауэра на день рождения клуба стало то, что Ротэн наконец оставили с носом "Нюрнберг", действующего чемпиона Германии. Однако это был лишь первый шаг на Олимп. Далее мюнхенцев ждала Заруба в чемпионате Южной Германии. И подопечные Курта прекрасно справились с непростой задачей. "Бавария" выиграла 8 из 10 матчей, а два завершила вничью. Разница мячей оказалась еще более впечатляющей - 56-17. На домашней игре с "Фюртом" фанаты мюнхенцев установили рекорд посещаемости. 30000 болельщиков стали свидетелями победы Ротэн над основным конкурентом со счетом 4:3. Интересно, что радиорепортаж с этого матча впервые в истории "Баварии" передавался зарубежными радиостанциями.

Однако мюнхенцы слишком долго праздновали свой триумф. Уже в 1/8 финала чемпионата Германии "Баварию" ждало ужасное похмелье. Ротэн проиграли 0:2 скромной "Фортуне" из Лейпцига, о которой в Мюнхене практически никто не слышал. Фанаты "Баварии" были настолько шокированы этой катастрофой, что сотни из них звонили на радио, надеясь, что произошло ошибка и на самом деле любимый клуб победил. Однако это оказалась горькая правда. Надежды Ландауэра на титул в один момент были умножены на ноль. После следующего провального сезона Курт указал на дверь Макферсону. На его место президент пригласил очередного легионера, венгра Конрада Вейса. Этот наставник попил немало крови Курту, ведь возглавляемый мадьяром скромный "Ваккер" часто оставлял с носом старшего брата. "Тот, кто нам мешает, тот нам поможет" - подумал президент. В 1928 году Конрад привел "Баварию" к чемпионству в первенстве Южной Германии.

До поры до времени Ротэн не замечали соперников на своем пути к титулу чемпиона страны. В 1/8 финала уже никто не собирался забрасывать шапками "Ваккер Галле", как следствие - уверенная победа 3:0, далее мюнхенцы вынесли "Кельн Зульц-07" со счетом 5:2. А вот в полуфинале Ротэн ждал сверхмощный "Гамбург" во главе с убийственным форвардом Отто Хардером. Однако мюнхенцы совсем не боялись этого супербомбардира, ведь в их рукаве был не менее мощный джокер - форвард сборной Германии Йозеф Петтингер. Он и зажег счет на табло, однако мюнхенцы недолго наслаждались лидерством. Хардер быстро восстановил статус-кво. В перерыве болельщики, которые в тот день заполнили до отказа стадион в Дуйсбурге, сидели в предвкушении настоящей битвы. Но не тут то было. Голкипер Ротэн Альфред Бернштейн сломал несколько пальцев и не смог продолжить игру. Не забывайте, что тогда никаких замен еще не было, поэтому в ворота мюнхенцев стал защитник Эмиль Куттерер. Голкипер из него не получилось. "Бавария" влетела 2:8.

Не трудно догадаться, что Бернштейн был евреем. К счастью для Альфреда, его мама оказалась чистокровной арийка, что и спасло ему жизнь. Конечно же, нацисты преследовали его как неполноценного немца, но, в отличие от Ландауэра и его семьи, Альфреда не отправили в концлагерь, где его почти со 100-% вероятностью ждала бы смерть.

До прихода нацистов к власти еще оставалось 5 лет, и президент продолжал лепить из "Баварии" топ-клуб. С приглашением Рихарда Домби на пост тренера президент попал в десятку. 12 июня 1932 "Бавария", наконец, воплотила мечту Ландауэра в реальность. Поднимая над головой статуэтку "Виктории", Курт был самым счастливым человеком в мире. Впрочем, Ландауэр недолго наслаждался триумфом. В январе 1933 года небо над Германией заволокли коричневые тучи нацизма. Президенту пришлось думать не об очередных победах любимого клуба, а о том, как выжить в "раю", который строил Гитлер.

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В марте 1933-го Ландауэр покинул пост президента "Баварии". За ним последовал еврейский портной и босс мощной молодежной академии мюнхенцев Беер. Курт и Отто сделали этот шаг, опережая официальный приказ об изгнании всех евреев из официальных должностей. Это помогло "Баварии" выиграть немного времени, чтобы принять решение, как жить дальше. Через 5 недель Ландауэр стал безработным - его уволили из мюнхенского издательства. Домби не хотел играть с огнем и возглавил швейцарский "Грассхопперс". Через год после тренера бежал из нацистского "рая" и форвард Оскар Рор, который также стал "кузнечиком". А вот Курт решил остаться в стране. Его семья также не видела смысла покидать Третий рейх. Только сестра Курта Хенни вместе с мужем и детьми уехала в Палестину в 1934 году.

Ландауэры любили родную страну и считали ее своим домом, они верили, что вскоре немцы опомнятся и сбросят Гитлера. Это оказалось большой ошибкой, за которую пришлось заплатить ужасную цену. Ландауэры не знали, что нацисты их пока не трогали, поскольку хотели провести показательную Олимпиаду 1936 года. Поэтому сейчас Гейдрих и Кo не решали еврейский вопрос, ведь понимали, что тогда им светит международный бойкот. Однако после завершения Берлинских Игр нацисты показали свое истинное лицо. Отто Беера, его жену и детей убили в 1941 году. Трое братьев и сестра Ландауэра, которые решили остаться в Германии, погибли в концлагерях или по дороге к ним.

В ноября 1938 года Курта арестовали и отправили в одно из самых ужасных мест на Земле, в Дахау. Ландауэру повезло (если это можно назвать везением), после месяца, проведенного в концлагере, его выпустили на свободу. Видимо, от верной смерти его спасло то, что Курт был ветераном Первой мировой войны. Ландауэр теперь прекрасно понимал, что ему нельзя ни одной лишней минуты оставаться в Третьем Рейхе. Ведь нацисты могли в любой момент передумать, и отправить его в печь крематория, а потом Курт стал бы удобрением на поле какого-то порядочного немецкого крестьянина. Сначала он попытался уехать в США, но даже с его связями это не удалось. Тогда Ландауэр вслед за Домби и Рором отправился в Швейцарию. Курт покидал родину со слезами на глазах. "Бавария", которую он с такой любовью строил много лет, теперь была лишь бледной тенью той команды, которая в 1932 году стала чемпионом Германии. Лучшие игроки покинули клуб, поэтому неудивительно, что последний сезон перед взрывом Второй мировой Ротэн закончили только на седьмом месте в чемпионате Баварии. Команда теперь не имела никаких шансов на то, чтобы пробиться в чемпионат Южной Германии, не говоря уже о борьбе за титул.

Ули Гессе в книге "Бавария. Глобальный суперклуб" так пишет о причинах этого упадка: "В "Баварии" всегда считали, что каждый человек, независимо от расы или религии, может заниматься спортом. Внезапно власти наложили табу для тех, кого они считала неполноценными. Появились Нюрнбергские расовые законы. Таким образом нацисты выбросили из "Баварии" многих опытных и преданных членов клуба (эти законы запрещали "неарийцами" входить в состав практически всех организаций и сообществ). Ротэн также потеряли немало юных членов, ведь все ребята, которым еще не исполнилось 14, могли играть только в Гитлерюгенд. Так нацисты одним росчерком пера умножили на ноль многолетний труд Отто Беера, который сделал молодежную академию "Баварии" лучшей в Германии".

В мае 2016 "Der Spiegel" опубликовал статью, автор которой утверждал: "Рассказы о том, что "Бавария" долгое время оставалась в оппозиции к режиму - выдумка". Он подтверждал свое мнение тем фактом, что уже в 1935 году в клубе ввели расовые законы. Конечно же, в "Баварии", как и во всех других организациях, не обошлось без нацистов, но здесь стоит копнуть глубже. Введение Нюрнбергских законов и разумное решение Курта покинуть президентский пост позволило Ротэн сыграть на опережение. "Бавария" смогла избрать нового президента сама, а не по указке партии. Очередной глава мюнхенского клуба Зигфрид Германн был хорошим другом Ландауэра и фашисты были не в восторге от этого решения Ротэн. Дело в том, что в 1920-х он, как важная фигура в полиции, выступил инициатором запрета публичных выступлений, которым власти Баварии пыталась лишить голоса безумного фюрера. Помощники Германна также не вызывали симпатии у нацистов. Как это ни парадоксально, но "Баварии", в отличие от других немецких клубов, вплоть до 1943 года удавалось избегать присутствия в своих рядах настоящих нацистов ...

30 апреля 1945 Гитлер наконец отдал свою душу дьяволу, и через несколько дней Германия капитулировала. Когда летом 1947 Ландауэр вышел из поезда на мюнхенском вокзале, он не узнал город, который любил всем сердцем. Половина столицы Баварии была разрушена. Ветер играл в футбол пылью и мусором от обломков домов. Из всех сооружений исчезли красные флаги со свастикой, а голодные люди ходили по улицам, пытаясь найти что-то, что могло бы пригодиться в домашнем хозяйстве. О каком футболе можно говорить в такой ситуации? Ландауэр также не хотел задерживаться в Мюнхене ни одного лишнего дня. Он уже имел документы на выезд в США, где хотел начать новую жизнь. Среди евреев, переживших Холокост, лишь единицы вернулись в Германию. И в этом нет ничего удивительного, поскольку они просто не могли избавиться от ужасной мысли, что немец, с которым они разговаривают, мог пытать их маму, папу, сестру или брата в концлагере.

Ландауэру также не давали покоя призраки прошлого. Ему часто снился семейный ужин, на котором он вместе с тремя братьями и двумя сестрами праздновал чемпионство "Баварии" в 1932 году. Теперь же Курт остался один в Мюнхене, а сестра Ханни была в далекой Палестине, другие же Ландауэра превратились в пепел. Однако сердцу не прикажешь. Не менее чем свою семью, он любил "Баварию". Курт не мог оставить в беде клуб, который помог ему спастись из нацистских когтей. "В конечном итоге перевесила его любовь в Мюнхен. И к спорту и "Баварии". Курт сделал правильный выбор и очень помог клубу", - рассказывала Шарлотта Кноблох, глава Центрального совета евреев Германии.

В 1947 году Ландауэр третий и последний раз стал президентом "Баварии". Он спас мюнхенский клуб от банкротства, продав семейные драгоценности и отдав в кассу Ротэн свою денежную компенсацию за преследование во время войны. Курт договорился с американскими властями о возобновлении лицензии и выбил тренировочное поле для клуба на Зебенерштрассе (там до сих пор находится база "Баварии"). "Мавр сделал свое дело, мавр должен уйти", так решили члены клуба. И в 1951 году Курта не переизбрали на новый срок. Ландауэр тяжело переживал это поражение. Но он не мог долго сердиться на свое любимое чадо. Когда через несколько месяцев "Бавария" устроила торжества по случаю его 50-летнего членства в клубе, президент забыл все обиды. К концу своей жизни Ландауэр по мере сил трудился на благо Ротэн. В 1961 году Ландауэр умирал, не беспокоясь за будущее "Баварии", он знал, что в молодежной команде сверкают два настоящих алмазы - Франц Беккенбауэр и Зепп Майер.