Румменигге: Однажды, Гвардиола хотел выпустить Нойера в полузащите

Председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге рассказал одну интересную историю. Однажды, у Пепа Гвардиолы возникла идея использовать основного голкипера на новой позиции.

"Когда мы стали чемпионами, Гвардиолы намеревался выпустить Нойера в полузащите в одном из матчей. Мне стоило больших усилий отговорить его. Наши соперники могли расценить это, как неуважение", - заявил Румменигге.

Напомним, что Пеп тренировал "Баварию" в период с 2013 по 2016 года. Он трижды выигрывал внутренний чемпионат, но в Лиге Чемпионов дальше полуфинала он так и не добрался.

Сегодня сообщалось, что игроки "Ман Сити" просят Гвардиолу прекратить эксперементировать с составом.