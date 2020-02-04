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Румменигге: Однажды, Гвардиола хотел выпустить Нойера в полузащите

Германия
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Это в стиле испанского наставника

Румменигге: Однажды, Гвардиола хотел выпустить Нойера в полузащите
UA-Футбол
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Председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге рассказал одну интересную историю. Однажды, у Пепа Гвардиолы возникла идея использовать основного голкипера на новой позиции.

"Когда мы стали чемпионами, Гвардиолы намеревался выпустить Нойера в полузащите в одном из матчей. Мне стоило больших усилий отговорить его. Наши соперники могли расценить это, как неуважение", - заявил Румменигге.

Напомним, что Пеп тренировал "Баварию" в период с 2013 по 2016 года. Он трижды выигрывал внутренний чемпионат, но в Лиге Чемпионов дальше полуфинала он так и не добрался.

Сегодня сообщалось, что игроки "Ман Сити" просят Гвардиолу прекратить эксперементировать с составом.

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В статье: Хосеп Гвардиола Бавария (Мюнхен) Мануэль Нойер Карл-Хайнц Румменигге
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