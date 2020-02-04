Кубок Германии. Лейпциг снова проиграл во Франкфурте, победа Фортуны над Кайзерслаутерном

Кубок Германии, 1/8 финала

“Английские недели” вернулись в Германию. На сегодня было запланировано четыре матча 1/8 Кубка Германии, столько же состоится завтра.

По воле жребия, “Лейпциг”, финалист прошлого Кубка Германии, играл на выезде против “Айнтрахта”, команды которая в позапрошлом туре Бундеслиги нанесла РБ первое поражение с октября.

И сегодня “Лейпциг” снова проиграл, продолжив свою безвыиграшную серию во всех турнирах до трех матчей. Вероятнее всего, она продолжится до четырех игр – в воскресенье РБ играет на выезде с “Баварией”.

“Айнтрахт” снова показал себя командой, которая великолепно проводит большие матчи на “Коммерцбанк-Арене”. Сегодня франкфуртцы хорошо справлялись с третьей атакой Бундеслиги, также им сопутствовала удача. Первый гол в ворота “Лейпциг” был забит с пенальти, после того, как мяч попал в руку Хальстенберга, а сразу после перерыва Упамекано допустил грубую ошибку и Костич удвоил преимущество “орлов” в результате контратаки.

“Лейпциг” отыграл один гол благодаря новичкам (комбинация Ольмо-Анхелиньо-Ольмо), но в игру так и не вошел. Показательным был промах Вернера с отличной позиции на 89-й минуте. “Лейпциг” счет не сравнял, а вот “Айнтрахт” забил третий. Филип Костич, который едва ли не больше всех выиграл после перехода “орлов” на схему из четырех защитников, оформил дубль. “Айнтрахт” в четвертьфинале, Нагельсманн будет очень злиться.

Во втором матче некогда один из грандов немецкого футбола, а ныне середняк третьей лиги “Кайзерслаутерн” оказал достойное сопротивление “Фортуне” и выигрывал после первого тайма. Однако в перерыве новый тренер “Фортуны” Уве Реслер внес коррективы и его команда заиграла в соответствии со своим классом. Как результат – 2:5 (Роувен Хеннингс забил два впечатляющих гола), четвертьфинал для “Фортуны” и первая победа Реслера.

Франкфурт, “Коммерцбанк-Арена”

“Айнтрахт” Франкфурт – “РБ Лейпциг” 3:1

Голы: Андре Силва 17 (пен.), Костич 51, Костич 90+5 – Ольмо 68

“Айнтрахт”: Трапп – Туре, Абрахам, Хинтереггер, Н’Дика – Соу, Хасебе, Роде (Кор 78) – Гачинович (Чендлер 81), Андре Силва (Пасиенсия 88), Костич

“РБ Лейпциг”: Мвого – Анхелиньо, Хальстенберг, Упамекано, Клостерманн – Айдара (Ольмо 46), Лаймер (Вернер 62), Забитцер – Шик, Поульсен, Нкунку

Предупреждения: Гачинович 20, Роде 42 – Айдара 2, Хальстенберг 16

Кайзерслаутерн, “Фриц-Вальтер-Штадион”

“Кайзерслаутерн” (III) – “Фортуна” Дюссельдорф 2:5

Голы: Кюльветтер 10, Кюльветтер 39 (пен.)– Ампома 9, Хеннингс 49, Циммерманн 65, Хеннингс 78, Штегер 83