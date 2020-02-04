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Одриосола травмировал Перишича на тренировке - у хорвата перелом лодыжки
Удачно арендовали защитника
В конце прошлого месяца, мюнхенская "Бавария" сумела арендовать защитника "Реала" Альваро Одриосолу. Игрок уже успел "отличиться".
По данным немецкого источника Bild, во время тренировки команды, испанец травмировал Ивана Перишича. Хорват был вынужден преждевременно закончить тренировку.
Как стало известно, у него диагностирован перелом лодыжки. Теперь он проведет в лазарете порядка одного месяца. В текущем сезоне, арендованый у "Интера" вингер, провел 21 матч и забил 5 голов.
На прошлой неделе сообщалось, что на тренировке "Баварии" подрались два футболиста.