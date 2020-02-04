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Одриосола травмировал Перишича на тренировке - у хорвата перелом лодыжки

Германия
(3 голосов)

Удачно арендовали защитника

Одриосола травмировал Перишича на тренировке - у хорвата перелом лодыжки
UA-Футбол
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В конце прошлого месяца, мюнхенская "Бавария" сумела арендовать защитника "Реала" Альваро Одриосолу. Игрок уже успел "отличиться".

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По данным немецкого источника Bild, во время тренировки команды, испанец травмировал Ивана Перишича. Хорват был вынужден преждевременно закончить тренировку.

Как стало известно, у него диагностирован перелом лодыжки. Теперь он проведет в лазарете порядка одного месяца. В текущем сезоне, арендованый у "Интера" вингер, провел 21 матч и забил 5 голов.

На прошлой неделе сообщалось, что на тренировке "Баварии" подрались два футболиста.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Иван Перишич Альваро Одриосола
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