Вердер - Боруссия 3:2. Еще один гол Холанда не помог Дортмунду избежать вылета из Кубка Германии

Кубок Германии, 1/8 финала

После того, как Дортмунд выиграл три матча Бундеслиги, забив 15 голов, о нем вновь заговорили как о претенденте на победу в чемпионате и Кубке. Мы будто позабыли, что собой представляет “Боруссия” Люсьена Фавра – от нее можно ожидать подвоха в любой момент.

“Вердеру”, одной из самых безнадежных команд Бундеслиги 19/20, сегодня сопутствовала удача, и бременцы провели свой лучший матч в сезоне, однако Дортмунд все равно должен винить только себя за вылет из Кубка Германии.

Как это бывало уже не раз в нынешнем сезоне, игроки “Боруссии” вышли полусонными на первый тайм выездной игры, ничего не создавали у ворот соперника и проигрывали к перерыву 0:2. Сначала Зельке сыграл на добивании после того как Хитц неудачно отбил удар Рашицы (воспитанник Бремена забил свой первый гол после возвращения), а затем Биттенкур шикарным ударом с полукруга штрафной уложил мяч в девятку.

A goal of the season contender from @lbittencourt32 #DFBPokal #SVWBVB 2-0 pic.twitter.com/4wQfdqiKw7

Эрлинг Холанд появился на поле сразу после перерыва и ему понадобилось 22 минуты, чтобы забить свой восьмой гол за Дортмунд. В этот раз он добил в ворота после прострела Брандта. Тут же 17-летний американец Джованни Рейна мог сравнять счет, но не смог переиграть Павленку. Промахнулся с хорошей позиции и Холанд. А “Вердер”, который во втором тайме атаковал меньше, смог реализовать свой редкий момент. Нико Шульц провалил матч и именно с его фланга Рашица уложил мяч в угол ворот. Хитц снова не выручил – 1:3.

Оставалось играть двадцать минут и у “Боруссии” были моменты, чтобы сравнять счет. Павленка справился с ударом Холанда в упор, пенальти на Рейне не назначили, Ройс как всегда ударил неудачно. В итоге “Боруссия” отыграла один гол – настоящий шедевр сотворил Рейна, обыграв двух игроков “Вердера” и уложив мяч точно в девятку.

Giovanni Reyna becomes the youngest goalscorer in #DFBPokal history, and it's a strike the American will remember for a long time pic.twitter.com/YQPLihzq5l