17-летний американец Джованни Рейна эффектно забил дебютный гол за Боруссию Дортмунд

“Боруссия” Дортмунд проиграла “Вердеру” и вылетела из Кубка Германии, но для атакующего хавбека BVB Джованни Рейны этот матч запомнится не только с негативной, но и с положительной стороны.

17-летний американец во втором круге стал регулярно выходить на замену в матчах “Боруссии” и вчера при счете 1:2 Люсьен Фавр не побоялся выпустить на поле юного футболиста. В своей четвертой игре за Дортмунд Рейна забил очень красивый гол. Американец получил мяч, обыграл нескольких соперников и отправил мяч в девятку.

Giovanni Reyna becomes the youngest goalscorer in #DFBPokal history, and it's a strike the American will remember for a long time pic.twitter.com/YQPLihzq5l