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17-летний американец Джованни Рейна эффектно забил дебютный гол за Боруссию Дортмунд
Красивый гол, который не принес результата
“Боруссия” Дортмунд проиграла “Вердеру” и вылетела из Кубка Германии, но для атакующего хавбека BVB Джованни Рейны этот матч запомнится не только с негативной, но и с положительной стороны.
17-летний американец во втором круге стал регулярно выходить на замену в матчах “Боруссии” и вчера при счете 1:2 Люсьен Фавр не побоялся выпустить на поле юного футболиста. В своей четвертой игре за Дортмунд Рейна забил очень красивый гол. Американец получил мяч, обыграл нескольких соперников и отправил мяч в девятку.
Giovanni Reyna becomes the youngest goalscorer in #DFBPokal history, and it's a strike the American will remember for a long time pic.twitter.com/YQPLihzq5l— The DFB-Pokal (@DFBPokal_EN) February 4, 2020
Этот гол был последним в матче и “Боруссия” покинула турнир. Однако для Рейны все только начинается.
Полный видеообзор матча “Вердер” – “Боруссия” Дортмунд доступен на официальном видеоканале немецкого футбольного союза.