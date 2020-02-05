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17-летний американец Джованни Рейна эффектно забил дебютный гол за Боруссию Дортмунд

Германия
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Красивый гол, который не принес результата

17-летний американец Джованни Рейна эффектно забил дебютный гол за Боруссию Дортмунд
UA-Футбол
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“Боруссия” Дортмунд проиграла “Вердеру” и вылетела из Кубка Германии, но для атакующего хавбека BVB Джованни Рейны этот матч запомнится не только с негативной, но и с положительной стороны.

17-летний американец во втором круге стал регулярно выходить на замену в матчах “Боруссии” и вчера при счете 1:2 Люсьен Фавр не побоялся выпустить на поле юного футболиста. В своей четвертой игре за Дортмунд Рейна забил очень красивый гол. Американец получил мяч, обыграл нескольких соперников и отправил мяч в девятку.

Этот гол был последним в матче и “Боруссия” покинула турнир. Однако для Рейны все только начинается.

Полный видеообзор матча “Вердер” – “Боруссия” Дортмунд доступен на официальном видеоканале немецкого футбольного союза.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Люсьен Фавр кубок Германии Бундеслига Джованни Рейна
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