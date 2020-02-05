Германия
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Ройс получил травму и пропустит около 4 недель
В матче с Вердером игрок получил мышечную травму
Капитан дортмундской "Боруссии" Марко Ройс получил повреждение в матче Кубка Германии с "Вердером" (2:3).
По оценке медиков, 30-летний немец может пропустить до около 4 недель из-за мышечной травмы .
В нынешнем сезоне полузащитник провел 19 матчей в Бундеслиге, забив 11 мячей и отдав 5 голевых передач.
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