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Ройс получил травму и пропустит около 4 недель

Германия
(1 голосов)

В матче с Вердером игрок получил мышечную травму

Ройс получил травму и пропустит около 4 недель
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Капитан дортмундской "Боруссии" Марко Ройс получил повреждение в матче Кубка Германии с "Вердером" (2:3).

По оценке медиков, 30-летний немец может пропустить до около 4 недель из-за мышечной травмы .

В нынешнем сезоне полузащитник провел 19 матчей в Бундеслиге, забив 11 мячей и отдав 5 голевых передач.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Марко Ройс
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