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Кубок Германии. Курьезная победа Байера над Штутгартом
Четыре отмененных гола, а затем автогол
Кубок Германии, 1/8 финала
После вчерашних напряженных и драматичных матчей в Бремене и Гельзенкирхене, “Байер” и “Штутгарт” выдали шоу другого порядка, своего рода футбольный театр курьезов.
Леверкузен имел преимущество и создавал моменты, но вот проблема – результативные атаки и комбинации, которые заканчивались голами в ворота “Штутгарта”, команде арбитров во главе с Бибианой Штайнхаус приходилось отменять из-за офсайдов. До 71-й минуты “Байер” забил четыре гола, но в каждом эпизоде было зафиксировано вне игры.
А затем “Штутгарт” забил себе сам. Демирбай выполнил подачу с углового, вратарь “Штутгарта” Фабиан Бредлов хотел кулаком выбить мяч, но умудрился отправить его в свои ворота. Далее был очередной курьез – снова неудачно сыграл Бредлов, отбив прямо в ноги Аларио удар Беллараби. Мяч попал в ногу аргентинцу, взлетел в воздух, и парашютиком опустился за штангу.
Тут же “Штутгарт” отыграл один гол (Вамангитука), а на 90+4 минуте “швабы” не использовали стопроцентный момент. Странная игра, Леверкузен в четвертьфинале.
В другом матче дня “Ферль” из регионаллиги долго сопротивлялся “Униону” и немного не дотянул до овертайма – Андрих мощно ударил в ближний угол на 85-й минуте.
Леверкузен, “БайАрена”, 20320 зрителей
“Байер” Леверкузен – “Штутгарт” (II) 2:1
Голы: Бредлов 71 (авт.), Аларио 83 – Вамангитука 85
“Байер”: Градецки – Вайзер, Драгович, Свен Бендер (Та 46), Синкгравен (Венделл 85) – Паласиос, Демирбай – Беллараби, Хавертц, Диаби (Амири 67) – Аларио
“Штутгарт”: Бредлов – Штенцель, Эндо, Филлипс – Кастро, Мангала, Ферстер (Эглофф 79), Массимо (Мола 58) – Гонсалес, Вамангитука – Дидави (Климович 67)
Предупреждения: Вайзер 30, Градецки 85
Ферль, “Штадион ан дер Постштрассе”, 5135 зрителей
“Ферль” (IV) – “Унион” Берлин 0:1
Гол: Андрих 85