Кубок Германии. Курьезная победа Байера над Штутгартом

Кубок Германии, 1/8 финала

После вчерашних напряженных и драматичных матчей в Бремене и Гельзенкирхене, “Байер” и “Штутгарт” выдали шоу другого порядка, своего рода футбольный театр курьезов.

Леверкузен имел преимущество и создавал моменты, но вот проблема – результативные атаки и комбинации, которые заканчивались голами в ворота “Штутгарта”, команде арбитров во главе с Бибианой Штайнхаус приходилось отменять из-за офсайдов. До 71-й минуты “Байер” забил четыре гола, но в каждом эпизоде было зафиксировано вне игры.

А затем “Штутгарт” забил себе сам. Демирбай выполнил подачу с углового, вратарь “Штутгарта” Фабиан Бредлов хотел кулаком выбить мяч, но умудрился отправить его в свои ворота. Далее был очередной курьез – снова неудачно сыграл Бредлов, отбив прямо в ноги Аларио удар Беллараби. Мяч попал в ногу аргентинцу, взлетел в воздух, и парашютиком опустился за штангу.

Тут же “Штутгарт” отыграл один гол (Вамангитука), а на 90+4 минуте “швабы” не использовали стопроцентный момент. Странная игра, Леверкузен в четвертьфинале.

В другом матче дня “Ферль” из регионаллиги долго сопротивлялся “Униону” и немного не дотянул до овертайма – Андрих мощно ударил в ближний угол на 85-й минуте.

Леверкузен, “БайАрена”, 20320 зрителей

“Байер” Леверкузен – “Штутгарт” (II) 2:1

Голы: Бредлов 71 (авт.), Аларио 83 – Вамангитука 85

“Байер”: Градецки – Вайзер, Драгович, Свен Бендер (Та 46), Синкгравен (Венделл 85) – Паласиос, Демирбай – Беллараби, Хавертц, Диаби (Амири 67) – Аларио

“Штутгарт”: Бредлов – Штенцель, Эндо, Филлипс – Кастро, Мангала, Ферстер (Эглофф 79), Массимо (Мола 58) – Гонсалес, Вамангитука – Дидави (Климович 67)

Предупреждения: Вайзер 30, Градецки 85

Ферль, “Штадион ан дер Постштрассе”, 5135 зрителей

“Ферль” (IV) – “Унион” Берлин 0:1

Гол: Андрих 85