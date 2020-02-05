Боруссия может потерять 5 миллионов из-за травмы Дембеле

Вчера стало известно, что форвард "Барселоны" Усман Дембеле может пропустить остаток сезона из-за травмы. Этому факту не очень рада "Боруссия".

По данным El Chiringuito, дортмундский клуб может получить бонус в виде 5 миллионов евро, если француз проведет в трех сезонах 75 матчей.

Очень иронично, что сейчас на счету Усмана 74 матча. Крайне вероятно, что "шмели" не получат бонусы, однако уже получили за трансфер 105 миллионов.

Отметим, что в текущем сезоне Усман провел лишь 5 матчей и стал автором 1 гола.