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Боруссия может потерять 5 миллионов из-за травмы Дембеле
И такое бывает
Вчера стало известно, что форвард "Барселоны" Усман Дембеле может пропустить остаток сезона из-за травмы. Этому факту не очень рада "Боруссия".
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По данным El Chiringuito, дортмундский клуб может получить бонус в виде 5 миллионов евро, если француз проведет в трех сезонах 75 матчей.
Очень иронично, что сейчас на счету Усмана 74 матча. Крайне вероятно, что "шмели" не получат бонусы, однако уже получили за трансфер 105 миллионов.
Отметим, что в текущем сезоне Усман провел лишь 5 матчей и стал автором 1 гола.
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