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Бавария - Хоффенхайм 4:3. Мюллер и Левандовски впечатляют, но в обороне есть проблемы
Результативная победа Рекордмайстера в 1/8 Кубка Германии
Кубок Германии, 1/8 финала
Мюнхен, “Альянц Арена”, 71500 зрителей
“Бавария” Мюнхен – “Хоффенххайм” 4:3
Голы: Хюбнер 12 (авт.), Мюллер 20, Левандовски 36, Левандовски 80 – Боатенг 8 (авт.), Даббур 82, Даббур 90+2
“Бавария”: Нойер – Павар, Боатенг (Одриосола 83), Алаба, Дэвис – Киммих, Толиссо – Гнабри, Мюллер (Кюизанс 81), Коутиньо – Левандовски (Зиркзее 81)
“Хоффенхайм”: Пентке – Хюбнер, Акпогума, Кадержабек – Цубер, Гриллич (Рибейро 71), Нордтвейт, Руди – Ларсен (Баумгартнер 71), Крамарич, Бебу (Даббур 61)
Предупреждения: Толиссо 39, Павар 55, Алаба 84 – Нордтвейт 31