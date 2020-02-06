Определились все участники четвертьфинала Кубка Германии

Во вторник и среду была разыграны матчи 1/8 Кубка Германии, по результатам которых определились все участники четвертьфинала.

Финалист Кубка-2019 “РБ Лейпциг” вылетел из турнира, также его покинули “Боруссия” Дортмунд и “Боруссия” Менхенгладбах, которые идут в первой четверке Бундеслиги. Семь четвертьфиналистов представляют высшую лигу, из низших дивизионов пробился только “Саарбрюкен”, выступающий в юго-западной регионаллиге (четвертый уровень).

Полный список четвертьфиналистов: “Бавария”, “Байер” Леверкузен, “Шальке”, “Айнтрахт” Франкфурт, “Унион” Берлин, “Вердер” Бремен, “Фортуна” Дюссельдорф и “Саарбрюкен” (IV).

Жеребьевка стадии состоится девятого февраля, матчи будут сыграны третьего и четвертого марта.