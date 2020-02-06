  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Левандовски in da house. Бавария – Хоффенхайм 4:3. Обзор матча и видео голов
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Левандовски in da house. Бавария – Хоффенхайм 4:3. Обзор матча и видео голов

Германия
(1 голосов)

Роберт стреляет дважды

Левандовски in da house. Бавария – Хоффенхайм 4:3. Обзор матча и видео голов
Новина українською

Вчера завершилась стадия 1/8 финала Кубка Германии. В противостоянии "Баварии" и "Хоффенхайма" победу одержали хозяева. Несмотря на то, что события на поле полностью контролировали именно мюнхенцы, именно они пропустили в поединке первыми. Автогол Боатенга положил начало голевой перестрелке – на "Альянц Арене" вчера было забито 7 мячей. Интересно, что на дубль Левандовски, двумя мячами ответил Даббур. Правда, усилий футболиста гостей не хватило, чтобы догнать "Баварию" по цифрам на табло – не хватило одного гола.

Смотрите видеообзор матча 1/8 Кубка Германии "Бавария" – "Хоффенхайм".

Мюнхен. "Альянц Арена".

"Бавария" – "Хоффенхайм" 4:3

Голы: Хюбнер (12, автогол), Мюллер (20), Левандовски (36, 90) – Боатенг (8, автогол), Даббур (82, 90+2)

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Роберт Левандовски Бавария (Мюнхен) Хоффенхайм (Зинсхайм) Хоффенхайм
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...