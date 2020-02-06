Левандовски in da house. Бавария – Хоффенхайм 4:3. Обзор матча и видео голов

Вчера завершилась стадия 1/8 финала Кубка Германии. В противостоянии "Баварии" и "Хоффенхайма" победу одержали хозяева. Несмотря на то, что события на поле полностью контролировали именно мюнхенцы, именно они пропустили в поединке первыми. Автогол Боатенга положил начало голевой перестрелке – на "Альянц Арене" вчера было забито 7 мячей. Интересно, что на дубль Левандовски, двумя мячами ответил Даббур. Правда, усилий футболиста гостей не хватило, чтобы догнать "Баварию" по цифрам на табло – не хватило одного гола.

Смотрите видеообзор матча 1/8 Кубка Германии "Бавария" – "Хоффенхайм".

Мюнхен. "Альянц Арена".

"Бавария" – "Хоффенхайм" 4:3

Голы: Хюбнер (12, автогол), Мюллер (20), Левандовски (36, 90) – Боатенг (8, автогол), Даббур (82, 90+2)