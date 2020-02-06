Фавр: Почему Холанд не играет в старте? Нам нужно быть осторожнее

Главный тренер дортмундской "Боруссии" Люсьен Фавр рассказал журналистам, почему Эрлинг Холанд не играет в стартовом составе.

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"Именно я решаю, кто играет в старте, а кто нет. Вы не знаете о физическом состоянии Холанда того, что знаю я. Я думаю, что нам следует быть осторожнее.

Мне бы хотелось, чтобы он играл в каждом матче, но нам не следует спешить. Ему всего 19 лет, есть предсезонная подготовка и старые травмы. Мы должны быть умнее", - приводит слова француза Goal.

Напомним, что в стартовых четырех матчах, Холанд забил 8 голов.