Бундеслига. Айнтрахт разгромил Аугсбург, Чендлер продолжает забивать

“Айнтрахт” набрал в четырех матчах второго круга десять очков. Это в два с половиной раза больше, чем в девяти последних турах до зимней паузы. Перерыв в чемпионате принес пользу команде Ади Хюттера – у “орлов” появились силы и они снова играют с вдохновением.

Также улучшению результатов и игры посодействовал переход на схему 4-4-1-1. Дело не только в том, что Франкфурт играет как сбалансированная и крепкая команда – ряд футболистов стали показывать себя с неожиданной стороны.

Один из них – уроженец Франкфурта с американским паспортом Тимоти Чендлер. Он занял позицию на правом фланге полузащиты и неожиданно раззабивался. В предыдущих 201 матчах Бундеслиги он забил семь голов. В четырех матчах 2020 года – четыре гола. Больше в этом году забивал только Эрлинг Холанд.

Чендлер забил первый гол в сегодняшнем матче, мощно пробив под перекладину после разрезного паса Кора, а на первых минутах второго тайма замкнул подачу Костича с углового. Третий гол в ворота “Аугсбурга” забил Силва. Костич вновь ассистировал, а португалец забил головой после контратаки. На последних минутах “Аугсбург” совсем посыпался и Костич забил два гола за минуту, оформив в сегодняшнем матче 2+2.

5:0! “Айнтрахт” хорошо играет по пятницам, едва ли не лучше всех в лиге. Ровно через неделю, 14 февраля, команда Ади Хюттера сыграет на выезде с “Боруссией” Дортмундом.

Бундеслига, 21-й тур. Франкфурт, “Коммерцбанк-Арена”, 48800 зрителей

“Айнтрахт” Франкфурт – “Аугсбург” 5:0

Голы: Чендлер 37, Чендлер 48, Андре Силва 55, Костич 89, Костич 90

“Айнтрахт”: Трапп – Туре, Абарахам (Хасебе 30), Хинтереггер, Н’Дика – Чендлер, Ильзанкер, Кор, Костич – Гачинович (Роде 67) – Андре Силва (Пасиенсия 84)

“Аугсбург”: Коубек – Макс, Удуохай, Гауэлеу, Едвай (Лихтштайнер 74) – Байер, Хедира – Варгас, Рихтер (Базее 81) – Нидерлехнер, Финнбогасон (Левен 65)

Предупреждение: Н’Дика 66