Президент Баварии: Роналду? Он слишком стар для нас

Президент мюнхенской "Баварии" Герберт Хайнер рассказал, возможен ли переход Криштиану Роналду в его команду.

"Могу сказать, что в СМИ каждый год появляется очень много имен возможных новичков. Роналду? Он слишком стар для нас", - цитирует президента клуба TZ.

Всего несколько дней назад португальский форвард отметил свой день рождения - ему исполнилось 35 лет. Однако, несмотря на цифры, он продолжает забивать много - 22 гола в 27 матчах.

Также стоит отметить, что Роналду 9 раз забивал в ворота "Баварии" и трижды, вместе с "Реалом", выбивая их из Лиги Чемпионов.