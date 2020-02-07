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Президент Баварии: Роналду? Он слишком стар для нас

Германия
(1 голосов)

Возраст забивать не мешает

Президент Баварии: Роналду? Он слишком стар для нас
UA-Футбол
Новина українською

Президент мюнхенской "Баварии" Герберт Хайнер рассказал, возможен ли переход Криштиану Роналду в его команду.

"Могу сказать, что в СМИ каждый год появляется очень много имен возможных новичков. Роналду? Он слишком стар для нас", - цитирует президента клуба TZ.

Всего несколько дней назад португальский форвард отметил свой день рождения - ему исполнилось 35 лет. Однако, несмотря на цифры, он продолжает забивать много - 22 гола в 27 матчах.

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Также стоит отметить, что Роналду 9 раз забивал в ворота "Баварии" и трижды, вместе с "Реалом", выбивая их из Лиги Чемпионов.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Криштиану Роналду Ювентус (Турин) Герберт Хайнер
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Комментарии (2)
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Liverpool 333 (Кировоград )
07.02.2020 в 23:32
Та Роналду в свои 35 лучше любого игрока Баварии
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Cannabis Sativa (Луцк)
07.02.2020 в 23:06
Знатно "красотку" потролили) В последнее время он чаще с пенальти забивает, чем с игры
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