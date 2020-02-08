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Райола: Работали над трансфером Холанда почти год
Нидерландский агент рассказал о переходе юного бомбардира
Мино Райола, агент форварда дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда, рассказал о переезде футболиста в Бундеслигу.
"Трансферное окно похоже на театр. 1 января он открывается и начинается представление. Но ведь актеры репетировали свои роли долгое время! У нас похожая ситуация.
Я работал над трансфером Холанда почти год. Его отец принимал активное участие. Я разговаривал с рядом клубов, обсуждал детали. Это позволило Эрлингу принять взвешенное решение", – цитирует агента Sky.
Напомним, в стартовых 4 матчах в футболке "Боруссии" Холанд отметился 8 голами.