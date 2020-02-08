Райола: Работали над трансфером Холанда почти год

Мино Райола, агент форварда дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда, рассказал о переезде футболиста в Бундеслигу.

"Трансферное окно похоже на театр. 1 января он открывается и начинается представление. Но ведь актеры репетировали свои роли долгое время! У нас похожая ситуация.

Я работал над трансфером Холанда почти год. Его отец принимал активное участие. Я разговаривал с рядом клубов, обсуждал детали. Это позволило Эрлингу принять взвешенное решение", – цитирует агента Sky.