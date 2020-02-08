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Байер - Боруссия Д 4:3. Претензия Дортмунда на славу Неверкузена

Германия
(1 голосов)

Феерический матч в Леверкузене закончился победой Байера

Байер - Боруссия Д 4:3. Претензия Дортмунда на славу Неверкузена
UA-Футбол
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Бундеслига, 21-й тур. Леверкузен, "БайАрена", 30210 зрителей

"Байер" Леверкузен - "Боруссия" Дортмунд 4:3

Голы: Фолланд 20, Фолланд 43, Бэйли 81, Ларс Бендер 82 - Хуммельс 22, Джан 33, Геррейру 65

"Байер": Градецки - Та, Свен Бендер, Тапсоба - Беллараби (Вайзер 46), Амири (Драгович 89), Ларс Бендер, Синкгравен - Хавертц, Диаби (Бэйли 71) - Фолланд

"Боруссия": Бюрки - Геррейру, Загаду, Хуммельс, Аканджи (Азар 87) - Джан (Гетце 87), Витцель - Санчо, Брандт (Рейна 46), Хакими - Холанд

Предупреждения: Ларс Бендер 35, Фолланд 67 - Геррейру 39

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Матс Хуммелс Бундеслига Байер (Леверкузен) Эмре Джан Кевин Фолланд
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Комментарии (2)
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Счётчик шансов (Полтава)
08.02.2020 в 22:03
Холланд 2 автогола забил что ли?
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TIRAN (Донецк (Украина!))
08.02.2020 в 21:31
хороший матч!
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