Бавария - РБ Лейпциг. Прогноз на матч Бундеслиги

Бундеслига, 21-й тур

9 февраля. Мюнхен, "Альянц Арена”

“Бавария” 19:00 “РБ Лейпциг”

Телетрансляция – Megogo, Футбол 1

Игра “Лейпцига” в последних матчах первого круга вызывала восторг, но после зимнего перерыва команда Нагельсманна немного сдала и уже не является лидером чемпионата с четырехочковым отрывом. Более того – если сегодня РБ проиграет “Баварии”, он будет уступать ей те самые четыре очка.

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“Бавария” только побеждает, но в последних двух матчах стала прослеживаться негативная тенденция. Забив несколько мячей на старте поединка, “Бавария” успокаивается и позволяет сопернику вернуться в игру. Так было в матчах против “Майнца” и “Хоффенхайма”. Хотя вполне возможно, так игроки “Бавария” стараются равномерно распределить силы на важнейший этап сезона. Как бы там не было, “Бавария” Ханси Флика – это безоговорочно самая сильная команда Бундеслиги и она намерена продемонстрировать это против “Лейпцига”, второй команды чемпионата.

Цифры и факты

На прошлой неделе “Бавария” впервые с шестого тура возглавила турнирную таблицу Бундеслиги.

“Рекордмайстер” забил 58 голов в 20 матчах – это лучший показатель с сезона 1985/1986.

Впервые с сезона 1967/1968 в лиге после 20 туров есть два бомбардира с показателем 20 и больше голов (Роберт Левандовски и Тимо Вернер)

В этом сезоне “РБ Лейпциг” выиграл всего лишь один матч у команды из первой шестерки.

История встреч с “Баварией” неутешительная для “быков” – всего лишь одна победа в девяти матчах.

Ориентировочные составы

Кингсли Коман и Лукас Эрнандес вернулись к тренировкам “Баварии”, но не стоит ожидать, что они появяться в старте. Вероятно, окажется на скамейке запасных и Коутиньо – после зимней паузы он пока не впечатляет. Как и ранее, “Бавария” не можем рассчитывать на Зюле и Хави Мартинеса, к ним добавился Перишич, которого травмировал на тренировке Одриосола.

“РБ Лейпциг” также вынужден обходиться без основных центрбеков – Орбан и Конате еще далеки от возвращения. Также травмирован хавбек Кевин Кампль.

“Бавария”: Нойер – Павар, Боатенг, Алаба, Дэвис – Киммих, Тиаго – Мюллер, Горетцка, Гнабри – Левандовски

“РБ Лейпциг”: Гулачи – Хальстенберг, Упамекано, Клостерманн, Мукиэле – Ольмо, Адамс, Лаймер, Забитцер – Шик, Вернер

Прогноз на матч Бавария – РБ Лейпциг 3:1

В среднем в 2020-м году “Бавария” забивает по четыре гола за матч. Могло быть и больше, если бы “Рекордмайстер” не останавливался в поединках с “Майнцем” и “Хоффенхаймом”. Само собой, что “Бавария” выиграла все этим матчи, что ей позволило вернуть себе позицию лидера Бундеслиги. “РБ Лейпциг” напротив, не выигрывает уже в трех поединках подряд. “Айнтрахту” и “Боруссии” Менхенгладбах удавалось нащупать слабые стороны “быков” и добиться положительных для себя результатов. “Лейпциг” в нынешнем сезоне слабо проводит матчи против топ-команд, а “Бавария” в таких поединках наоборот процветает. Исход кажется очевидным, кроме того стоит ожидать результативной игры – не зря команды на двоих забили 111 голов в чемпионате.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.