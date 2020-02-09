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Байер - Боруссия Д 4:3. Видеообзор голевой перестрелки
Леверкузену удался впечатляющий камбэк
Предоставляем вашему вниманию видеообзор центрального матча 21-го тура Бундеслиги между "Байером" и дортмундской "Боруссией", в котором хозяевам удалось вырвать победу в концовке фееричной перестрелки.
Байер – Боруссия Д 4:3
Голы: Фолланд (20. 43), Бэйли (81), Бендер (82) – Хуммельс (22), Джан (33), Геррейро (64)
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