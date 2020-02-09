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Байер - Боруссия Д 4:3. Видеообзор голевой перестрелки

Германия
(1 голосов)

Леверкузену удался впечатляющий камбэк

Байер - Боруссия Д 4:3. Видеообзор голевой перестрелки
Новина українською

Предоставляем вашему вниманию видеообзор центрального матча 21-го тура Бундеслиги между "Байером" и дортмундской "Боруссией", в котором хозяевам удалось вырвать победу в концовке фееричной перестрелки.

Байер – Боруссия Д 4:3

Голы: Фолланд (20. 43), Бэйли (81), Бендер (82) – Хуммельс (22), Джан (33), Геррейро (64)

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Байер (Леверкузен)
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