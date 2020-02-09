Бавария - РБ Лейпциг 0:0. В воскресенье - без голов

Второй матч между “Баварией” и “Лейпцигом”, и вторая ничья. Фаворитом игры справедливо считалась “Бавария”, учитывая результаты и качество игры мюнхенской команды. Свои амбиции на победу в сегодняшнем матче “Бавария” стала демонстрировать с первых минут. В первом тайме “Лейпциг” практически не покидал пределы своей половины поля, имел меньше 30% владения и нанес два удара, которые по меркам xG были оценены в 0.05 гола.

По задумке Нагельсманна, “Лейпциг” должен был играть в 3-4-3 с мячом и в 4-4-2 без мяча, но на деле РБ в первом тайме защищался в пять защитников, к тому же очень низко опускался Лаймер. Выходов в атаку не было – работал высокий прессинг “Баварии”. Интересно, что об этом всем думал Жозе Моуриньо, который с трибуны “Альянц Арены” смотрел за игрой своего будущего соперника в плей-офф Лиги чемпионов.

Мюнхенцы контролировали игру, но создавать моменты не получалось. Фулбеки Дэвис и Павар были сильнее своих противников, но их подачи и прострелы в штрафную “Лейпцига” снимались защитниками РБ. Самый острый момент в первом тайме упустил Левандовски – Упамекано вынес мяч с пустых ворот после его удара.

Слабый первый тайм – это мы уже не раз видели в исполнение “Лейпцига”. Вопрос был в том, преобразится ли команда Нагельсманна в матче с “Баварией”. Она это сделала.

Первый опасный момент у ворот Нойера был уже на 46-й минуте – Забитцер ударил выше ворот с прекрасной позиции. Затем был удар Вернера, заблокированный Алабой, и кульминация матча – атака “Лейпцига” два в один, Нкунку прекрасно разобрался в эпизоде и дал пас на свободного Вернера, но форвард РБ допустил удивительный промах с 11 метров.

“Бавария” где-то на полчаса выключилась из игры – владение выровнялось, мюнхенцы нанесли всего один удар. Хотя именно в этот отрезок игры “Бавария” могла выйти вперед. Рефери сначала назначил пенальти за фол Упамекано на Левандовски, но затем отменил свое решение из-за того, что поляк, получив мяч, был в офсайде.

Концовка игры была за “Баварией” и последний опасный момент – тоже. Левандовски вывел на ударную позицию Горетцку, но ему не удалось переиграть Гулачи.

0:0. Между “Баварией” и “РБ Лейпцигом” сохраняется дистанция в одно очко. Вдвойне обидно Дортмунду – оба его конкурента потеряли очки, но он этим не воспользовался. Чемпионская гонка продолжается.

Бундеслига, 21-й тур. Мюнхен, “Альянц Арена”, 75000 зрителей

“Бавария” Мюнхен – “РБ Лейпциг” 0:0

“Бавария”: Нойер – Дэвис, Алаба, Боатенг (Эрнандес 67), Павар – Тиаго, Киммих – Гнабри (Коутиньо 60), Горетцка (Коман 85), Мюллер – Левандовски

“РБ Лейпциг”: Гулачи – Хальстенберг, Упамекано, Клостерманн – Анхелиньо, Лаймер, Забитцер, Адамс – Вернер (Поульсен 90+4), Ольмо (Шик 69), Нкунку (Лукман 82)

Предупреждения: Киммих 57, Павар 90+3 – Лаймер 36, Упамекано 50