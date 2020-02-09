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Ханс Флик: Нам повезло, что мы не пропустили от Лейпцига
Наставник мюнхенцев прокомментировал ничью с "Лейпцигом"
Главный тренер мюнхенс "Баварии" Ханс-Дитер Флик подвел итоги ничьи с "Лейпцигом" в матче 21-го тура чемпионата Германии.
"Бавария играла лучше в первом тайме, мне очень понравились первые 25 минут.
Потом мы стали менее серьезно относиться к игре.
Нам повезло, что мы не пропустили", – поделился Ханс-Дитер Флик в интервью для Sky Sports.
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Источник:Sportbuzzer
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