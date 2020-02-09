  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Ханс Флик: Нам повезло, что мы не пропустили от Лейпцига
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ханс Флик: Нам повезло, что мы не пропустили от Лейпцига

Германия
(1 голосов)

Наставник мюнхенцев прокомментировал ничью с "Лейпцигом"

Ханс Флик: Нам повезло, что мы не пропустили от Лейпцига
Новина українською

Главный тренер мюнхенс "Баварии" Ханс-Дитер Флик подвел итоги ничьи с "Лейпцигом" в матче 21-го тура чемпионата Германии.

"Бавария играла лучше в первом тайме, мне очень понравились первые 25 минут.

Потом мы стали менее серьезно относиться к игре.

Нам повезло, что мы не пропустили", – поделился Ханс-Дитер Флик в интервью для Sky Sports.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Бавария (Мюнхен) Бундеслига РБ Лейпциг Ханси Флик
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Sportbuzzer
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...