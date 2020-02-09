Ханс Флик: Нам повезло, что мы не пропустили от Лейпцига

Главный тренер мюнхенс "Баварии" Ханс-Дитер Флик подвел итоги ничьи с "Лейпцигом" в матче 21-го тура чемпионата Германии.

"Бавария играла лучше в первом тайме, мне очень понравились первые 25 минут.

Потом мы стали менее серьезно относиться к игре.

Нам повезло, что мы не пропустили", – поделился Ханс-Дитер Флик в интервью для Sky Sports.