Бавария хочет летом переманить Роберто Фирмино

Мюнхенская "Бавария" долгое время вела переговоры с Лероем Сане. Однако, из-за тяжелой травмы игрока, трансфер сорвался и сейчас чемпион Германии ищет новые варианты усиления.

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По данным The Sun, клуб переключил свое внимание на Роберто Фирмино. Руководство немецкой стороны готово серьезно вложиться, ради подписания бразильского форварда.

На его трансфер может быть выделено порядка 75 миллионов фунтов. Текущий контракт игрока с "красными" расчитан до лета 2023 года.

Отметим, что в этом сезоне Фирмино провел 35 матчей, забил 10 голов и отдал 8 голевых передач.