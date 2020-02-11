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Клинсманн покидает пост главного тренера Герты, упрекнув руководство клуба в недоверии

Германия
(1 голосов)

Он сообщил об этом сам

Клинсманн покидает пост главного тренера Герты, упрекнув руководство клуба в недоверии
Новина українською

Немецкий тренер Юрген Клинсманн оставил свою должность наставника берлинской "Герты" после 76 дней на данном посту. Об этом 55-летний специалист сообщил у себя в Facebook, попрощавшись с болельщиками, а также намекнув на недостаточное доверие со стороны руководства клуба.

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"Я хотел бы сказать большое спасибо всем игрокам, фанатам, зрителям, тренерам и сотрудникам "Герты" за поддержку, многочисленные встречи и обмен опытом в течение последних десяти недель. Это время было чрезвычайно волнующим для меня и подарило много интересных новых идей. Клуб и город стали дорогими моему сердцу. Я твердо убежден, что "Герта" достигнет цели – остаться в Бундеслиге".

"Однако, как главному тренеру, мне нужно доверие людей, вовлеченных в процесс, который еще не выполнен до конца. Единство, сплоченность и сосредоточенность на основных моментах являются наиболее важными элементами, особенно в битве за выживание. Если они не гарантированы, то я не могу использовать свой потенциал".

Клинсманн был назначен главным тренером "Герты" 27 ноября 2019 года, его контракт с клубом был рассчитан до конца сезона 2019/20. При Юргене берлинская команда 3 раза победила, 3 раза сыграла вничью и столько же раз проиграла в Бундеслиге. Ко всему прочему, к результатам добавился вылет из Кубка Германии на стадии 1/8 финала. После 21 тура "Герта" занимает 14 место в чемпионате Германии с 23 очками.

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В статье: Герта (Берлин) Юрген Клинсманн
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Комментарии (2)
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oda1979 (Запорожье)
11.02.2020 в 12:24
Клинсман не тренер. В принципе. Типа мотиватор, говорящая голова. Всю работу за него помощники делают..
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Лекарь (село Дарница)
11.02.2020 в 12:47
Так то оно так, только без должной мотивации команда проиграет, какой бы маститой она не была. Мотивация выходит сейчас на первый план, тактика уступает. Ибо мотивировать миллионеров - дело сложное.
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