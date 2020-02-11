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"Ничто не предвещало подобного развития событий". В Герте удивлены решением Клинсманна об отставке

Германия
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Зимой было солидное усиление…

"Ничто не предвещало подобного развития событий". В Герте удивлены решением Клинсманна об отставке
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Исполнительный директор "Герты" Михаэль Прец прокомментировал новость об отставке Юргена Клинсманна с поста главного тренера коллектива. Напомним, специалист возглавлял команду с ноября прошлого года. Клуб потратил в зимнее трансферное окно больше всех в Европе – 78 миллионов евро. Цитирует Михаэля пресс-служба "Герты".

"Мы были удивлены тем, как развивались события сегодня утром. Особенно после доверительного сотрудничества по кадровым решениям в зимнее трансферное окно, которое получилось для "Герты" весьма насыщенным. Ничто не предвещало подобного развития событий. Мы будем информировать общественность по мере появления новостей".

"Герта" набрала 23 очка в 21 туре Бундеслиги – сейчас команда занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата Германии. Временно возглавлять коллектив будет помощник Клинсманна – Александр Нури.

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В статье: Герта (Берлин) Юрген Клинсманн Александр Нури Михаэль Прец
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Источник:
Hertha

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